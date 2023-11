Lali Espósito fue como invitada a un casamiento y sorprendió a sus seguidores al contar y mostrar en imágenes que había decidido tatuarse en plena fiesta aprovechando que una de las atracciones del evento era un tatuador que trabajaba sobre el cuerpo de los invitados.

La cantante eligió el dibujo de una copa de vino para que un tatuador que estaba en el evento se lo realice en su glúteo derecho.

El casamiento era de Violeta Rallis, una de las bailarinas que trabaja con ella en sus shows y que comparte varias horas todos los días durante los ensayos de las coreografías.

Por este evento, Lali no pudo ir a la Marcha del Orgullo como lo hace todos los años. Pero se encargó de explicarle a sus seguidores que seguía apoyando la igualdad, aunque esta vez no iba a poder estar.

“Amores que me preguntan en redes si voy a estar presente en la marcha este sábado... No voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar. Por supuesto estoy en alma y acciones siempre. Es nuestro día de celebración que reivindica nuestra lucha de todos los días de la vida”, dijo Lali.