Lali Espósito hizo enojar a sus fans por culpa de Justin Bieber

Es que en la previa de su celebración, la cantante saludó a Justin Bieber desde su cuenta de Instagram, y la decisión se le volvió en contra, ya que las Lalitas comenzaron a cuestionarla fuertemente.

"Amiga, date cuenta que no da"; "Borrá esto y hacemos de cuenta que acá no pasó nada"; "Vos no Lali, por favor"; "No Lali, dale, yo me peleo con la gente defendiendo tu música, no hagas que te cancelen"; "Te van a salir a matar"; "Lali , qué hacés, Dios"; fueron algunos de los mensajes lapidarios, entre otros memes, con los que comenzaron a cuestionar a Lali.

Justin últimamente quedó muy cuestionado luego defender públicamente a Chris Brown, el rapero acusado de golpear salvajemente a Rihanna, de quien fue pareja, en 2009. "Tiene que morir una persona para reconocer el talento que merecen. Yo lo aviso ahora. Cuando Chris Brown fallezca tras una larga vida, van a extrañar lo que tuvieron enfrente todo el tiempo. Confíen en mi, ya lo verán. La gente que ha ignorado el talento de este hombre por un error que cometió ¡necesita reevaluarse! Te amo, Chris Brown", expresó el cantante en su cuenta de Instagram, y terminó repudiado en todo el mundo. Por esta razón sorprendió el tuit de Espósito, y las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer.