Lali Espósito la rompió con un impactante baile sexy: "Cuando bailo siento..."

Lali es inquieta y su talento enorme está tallado de esfuerzo, energía y entusiasmo. Cada coreografía, cada canción, tienen por detrás horas de entrenamiento, dedicación y sudor. Y esto se nota.

Para comprobarlo, basta con pispear su cuenta de Instagram y ver el video que compartió en el que se la ve dejando todo en un baile impresionante y que Lali acompañó con un agradecimiento a su profesora de danza, Denise Delaroche.

"Gracias por potenciarme y enseñarme. Por hacer que no me me olvide de bailar desde el corazón. Sos una gran maestra y una bomba", escribió Lali. Y citó una frase de la película inglesa Billy Elliot: “Cuando bailo siento que vuelo como un pájaro. Siento electricidad".