Durante su debut en el estadio Monumental, Lali pausó el show unos instantes y transmitió una consigna que emocionó al público: homenajeó a las víctimas de femicidio y pidió un minuto de silencio para recordarlas.

El momento se vivió cerca de la mitad del concierto en River, cuando la artista se paró en el círculo de la pasarela y, con las iluminaciones negras expresó que necesitaba hacer algo: “En esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y de Dulce, quiero pedir un minuto de silencio”.

La cantante se mostró notablemente conmovida mientras sostenía el descargo. “Por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega, de la violencia patriarcal y por todas las mujeres que han sido asesinadas”, sentenció.

“Por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres, y por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce. Por eso, si les parece, si me acompañan, quiero pedir un minuto de silencio por todas ellas”, sostuvo.



Invitada de lujo

En medio de los rumores que durante las últimas semanas alimentaron la expectativa de los fanáticos, Kylie Minogue apareció sobre el escenario y provocó una de las mayores explosiones de entusiasmo del recital. La estrella australiana compartió con Lali versiones de “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, confirmando una conexión artística que ambas vienen cultivando desde el encuentro que mantuvieron durante la última visita de la cantante a la Argentina. Hubo incluso lugar para el humor cuando Minogue señaló a Lali y lanzó un cómplice “I love she”, en referencia al video viral que la argentina protagonizó años atrás.

Otro de los invitados de la noche fue Duki, que apareció para interpretar “Plástico”, una colaboración que sintetiza el diálogo cada vez más fluido entre el pop y la música urbana local.



Homenaje al Indio

La primera presentación de Lali Espósito como artista principal en el estadio de River Plate ya había ingresado en la historia por la magnitud de su convocatoria, la calidad de su producción y la presencia de invitados internacionales de primer nivel. Sin embargo, otro de los momentos más conmovedores de la noche llegó sobre el final del espectáculo, cuando la cantante decidió rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la música argentina: el “Indio” Solari, el mítico artista que murió el pasado viernes a los 77 años y que este domingo cientos de miles de fanáticos despedirán en Avellaneda.

Ante un Monumental colmado y en medio de una atmósfera cargada de emoción, Lali volvió su mirada hacia la historia del rock nacional para despedirse de su público con un tributo que sorprendió y conmovió a miles de personas. La artista fusionó su canción “No me importa” con “Ji Ji Ji”, el himno indiscutido del repertorio ricotero, mientras las pantallas gigantes proyectaban imágenes del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La reacción fue inmediata. Miles de fanáticos comenzaron a saltar al ritmo del clásico que convirtió al pogo en una verdadera marca registrada de la cultura popular argentina. La escena fue tan impactante como simbólica: el estadio que durante décadas recibió a los grandes nombres del rock y el pop nacional vibraba ahora con la unión de dos generaciones y dos universos musicales aparentemente distintos, pero profundamente conectados.

“Gracias, Indio Solari, por tanto”, expresó Lali desde el escenario, generando una ovación que se extendió durante varios minutos.