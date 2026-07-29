Pedro Rosemblat protagonizó una escena inesperada durante la transmisión de Industria nacional, su programa en el canal de streaming Gelatina, cuando un audio de Lali Espósito desató la risa de todos en el estudio.

Mientras el ciclo recibía mensajes de oyentes, el conductor anticipó entre risas: “Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar”, relató, generando curiosidad entre sus compañeros y la audiencia.

La cantante no tardó en intervenir directamente en el programa. “¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock nacional. ¿Por qué? 20 años sin Pappo”, fue la frase que envió la cantante, provocando carcajadas inmediatas en el equipo.

El momento se volvió uno de los puntos más comentados de la emisión, gracias a la espontaneidad y complicidad de la pareja frente a su público.

La relación entre Espósito y Rosemblat suele estar marcada por el humor y la exposición en redes, pero en esta ocasión el intercambio se coló en vivo en el aire del programa, sorprendiendo tanto al conductor como a quienes lo acompañaban.

El anuncio de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo por el cambio de postura de la cantante respecto al matrimonio. A mediados de enero de 2026, la pareja oficializó la noticia en redes sociales, acompañada por imágenes de un anillo estilo “Toi et Moi”.

La noticia se hizo aún más viral cuando salieron a la luz antiguas declaraciones de Lali, en las que aseguraba, con su característico humor, que “ni en pedo” se casaría porque consideraba el casamiento “un gasto innecesario”. El giro quedó sellado durante unas vacaciones románticas en Brasil, donde Pedro le propuso matrimonio.

La pareja confirmó que planean dar el sí, aunque prefieren mantener los detalles de la boda en un perfil bajo, lejos de la exposición mediática y sin grandes coberturas de la farándula. Ambos admitieron que el evento les genera pudor y nervios, razones por las que optan por la intimidad.

En una entrevista con Infobae realizada en junio del año pasado, Lali Espósito se refirió a la relación con su pareja: “He estado enamorada, eh. No vamos tampoco a menospreciar las historias anteriores. Pero hoy me siento muy enamorada, no te voy a mentir”.

Consultada sobre qué la había conquistado de Rosemblat, la artista respondió: “Muchas cosas. Algunas que me las guardo para mí, y otras se pueden ver: digo, es una persona muy carismática, muy divino, muy inteligente. Me gusta mucho nutrirme de lo que él sabe, tener idas y vueltas entre nosotros. Es un amor desde todas las aristas. No solo es lo pasional o lo emocional, es súper desde otros lugares en que nos admiramos y nos queremos”.

Lali y Pedro, figuras reconocidas del espectáculo y los medios digitales, decidieron priorizar los afectos y el humor en cada paso de su relación, mostrando que la evolución de sus sentimientos va más allá de lo que alguna vez declararon públicamente.

El compromiso fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, aunque la pareja dejó claro que la celebración se mantendrá alejada de las cámaras. El deseo de evitar grandes coberturas mediáticas refleja su intención de proteger la intimidad, incluso en momentos tan significativos.

Ambos reconocieron que la idea del casamiento les genera nervios y pudor, lo que refuerza la decisión de mantener bajo resguardo los detalles de la organización y la lista de invitados.

La historia de Lali Espósito y Pedro Rosemblat resume un giro inesperado, desde la negación del matrimonio hasta la confirmación de una boda que, aunque íntima, se convirtió en noticia por la autenticidad y el carisma de sus protagonistas.