Se realizó el lanzamiento oficial de la 35° Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná y se anunció la actuación de Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros. También se presentarán Raly Barrionuevo, Rombai Y Gauchito Club.



La fiesta será el 6 y 7 de febrero. El evento es gratis y para todo público. Se llevará adelante en la Plaza de las Colectividades, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana. También habrá un sector preferencial lindero al escenario para quienes deseen una experiencia más cercana. Las entradas para este sector se venderán desde el 12 de enero en entradauno.com.



Además de las figuras nacionales, el escenario principal será espacio para una gran producción colectiva: el Gran Ensamble del Paraná, integrado por más de 50 músicos, cantantes, bailarines y artistas visuales de la ciudad, que ofrecerán un espectáculo especialmente diseñado para el evento. También subirán a escena los artistas seleccionados en el Premate, el certamen que impulsa y visibiliza nuevos talentos de toda la provincia.

El Gran Ensamble del Paraná reunirá a la Orquesta De Costa a Costa, destacados solistas vocales e instrumentistas, un cuarteto de cuerdas y la Compañía Tupaná, con 25 bailarines en escena. La propuesta artística combina música popular, folklore, danza y artes visuales, con una fuerte impronta regional.



Entre los artistas confirmados se destacan Maru Figueroa, Lara Marcó, Leticia Fiorotto, Chela Martínez, Julieta Darquier, Ángel Muñoz, Atahualpa Puchulu, Natalio Sturla, Facundo Torresán, Sebastián Herbel, José Bulos, Guille Lugrín, Carlos “Negro” Aguirre, Francisco Cuestas, Marcia Muller, Federico Sgarbanti, María Cuevas, María Silva, Noelia Telagorri, Pico Silva, Alcides Muller, Jesús Galliussi, Cande Clavel Heis y Francisco Scotta, con visuales a cargo de Desiree Darrichon.



La Fiesta Nacional del Mate vuelve a apostar al Premate, un certamen que convoca a músicos y bailarines de toda la provincia en disciplinas como folklore, tango, cumbia, tropical, rock, pop nacional y danzas folklóricas y contemporáneas.



Las instancias preselectivas se realizarán en Paraná, Maciá y Villaguay, y la final tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero en la zona de Sala Mayo. Los ganadores formarán parte de la programación oficial del festival, compartiendo escenario con artistas consagrados.



Además del escenario mayor, la Fiesta del Mate contará con el escenario Pariente del Mar, ubicado en inmediaciones de Sala Mayo, con propuestas orientadas a las juventudes y a las nuevas tendencias de la cultura urbana local.

