Lali Espósito subió al escenario principal de la Fiesta Nacional del Mate en la Costanera de Paraná a las 1.20 de este domingo para cerrar la 35º edición de la tradicional celebración entrerriana con un show de una potencia impactante.

El show más esperado de la Fiesta Nacional del Mate desató el furor de más de 120.000 personas que se congregaron en la Plaza de las Colectividades, las barrancas sobre el río Paraná y casi toda la Costanera de la ciudad.

Cientos de fans de la estrella pop habían acampado desde las primeras horas de la mañana de este sábado para poder ver de cerca a su ídola.

Antes de Lali pasaron por el escenario Luis “Pacha” Rodríguez de la clásica fiesta paranaense las bandas locales Maniquí (Concordia), La Tercera Fase del Plan y Pont a Bailar (ambas de Paraná), así como las visitas de Gauchito Club, Rombai y los Caballeros de la Quema.

Lali comienza en Paraná su gira 2026, con la que presenta numerosos hits que componen su disco lanzado el año pasado, “No vayas a atender cuando el demonio llama” y repasa varios éxitos de su ya consagrada carrera musical.

La cantante de hits como “Mejor que vos” y “Fanático” llegó por la tarde de este sábado a la capital entrerriana para alojarse en el Howard Johnson Mayorazgo, donde estuvo las horas previa a su histórico show en la Costanera y permanecerá hasta este domingo antes de su partida de Paraná.

Fuente: Ahora