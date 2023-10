Hace un par de semanas, Lali se volvió tendencia porque compartió un video en TikTok donde pedía que su próxima pareja sea un o una chef. Sin embargo, días después, la cantante confesó que sigue soltera porque aún se encuentra transitando un proceso de sanación ya que le habían roto el corazón recientemente.



“Mi corazón la pasó pésimo últimamente, pero aprendí un montón. Yo no era una persona de corazón roto. De hecho, le huía al hecho de pasarla mal. Decía ‘qué irrisorio estar pasándola mal por un vínculo’. Y me pasó”, dijo Lali en diálogo con la revista española ¡Hola!



Lejos de verlo como un problema, la artista argentina toma su a situación amorosa como un campo de aprendizaje y un lugar de inspiración musical. “A veces está bien una roturita de corazón, dicen. Uno escribe grandes canciones también, digámoslo. Porque es un momento muy inspirador”, señaló.



Actualmente, Lali reconoce que está pasando por un momento de sanación y “trabajando sus energías”. “Yo creo que hay algo global. Es una percepción que tengo, de que todos estamos como rotos de alguna manera, o eso siento”, expresó.



Y luego agregó: “Parece que el post pandemia no nos dejó nada, pero nos dejó con heridas sociales bastante heavy, mentales, de salud, físicas y, sobre todo, vinculares. Eso de dejar de vincularnos y de pronto vincularnos, nos rompió un poco la cabeza en algunos aspectos”.



Al final de la nota, Lali entiende que, a pesar de lo duro que es el proceso de “sanar el corazón”, es algo positivo y que el arte es el espacio propicio para expresarlo. “Igual la pasó bien (en la soltería). ¡Cuidado, eh! Que con el corazón roto uno también disfruta”, remarcó con humor.