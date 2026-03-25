En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, las cantantes Lali Espósito y María Becerra utilizaron sus redes sociales para difundir una publicación de Amnistía Internacional Argentina que recuerda la serie fotográfica Ausencias, del entrerriano Gustavo Germano.

La obra, reconocida internacionalmente, está compuesta por fotografías que reconstruyen escenas familiares tomadas antes de la última dictadura militar y luego replicadas décadas después, pero con la ausencia de las personas que fueron desaparecidas. El contraste entre ambas imágenes evidencia el vacío dejado por el terrorismo de Estado y el impacto de las desapariciones en la vida cotidiana de familiares y amigos.

Germano, nacido en 1964 en Chajarí, al norte de Entre Ríos, desarrolló este proyecto a partir de su propia historia familiar: su hermano Eduardo Germano fue secuestrado y permanece desaparecido desde 1976.

A partir de esa experiencia personal, el fotógrafo creó una serie que se transformó en una de las producciones visuales más potentes sobre la memoria de los desaparecidos en Argentina y en otros países que atravesaron dictaduras. Puede verse en este enlace.