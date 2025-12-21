La Policía de Entre Ríos investiga un incendio ocurrido este sábado en la Escuela N° 37 “Domingo F. Sarmiento”, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 7, a la altura del kilómetro 11,5, en la localidad de Piedras Blancas, departamento La Paz.

El hecho se registró alrededor de las 18:00, y fue tomado conocimiento por personal de la Comisaría N° 18 de Piedras Blancas, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz. Al arribar al establecimiento, los efectivos constataron que el baño y la puerta de ingreso habían sido forzados, y se presume que el foco ígneo fue provocado de manera intencional.

Ante la situación, se dio intervención a Policía Científica, Bomberos Voluntarios de Hernandarias y a la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, quienes trabajaron en el lugar para controlar el incendio y realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, con el objetivo de identificar al autor o a los autores del hecho y esclarecer lo sucedido.

Fuente: Ahora