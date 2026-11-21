La diputada provincial Carola Laner cuestionó la convocatoria de Agmer a un paro de 48 horas para el martes y miércoles, inmediatamente después del fin de semana largo. También defendió la decisión del Gobierno provincial de liquidar por decreto la mejora salarial rechazada por los gremios.

La diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Carola Laner, cuestionó la decisión de Agmer de convocar a un paro de 48 horas en una etapa decisiva del calendario escolar y advirtió sobre las consecuencias para los estudiantes, sus familias y los propios docentes.

“Llama poderosamente la atención que hayan elegido justamente el martes y miércoles después de un fin de semana largo. Parece que estaban esperando la oportunidad para extenderlo dos días más. Mientras tanto, los alumnos se quedan sin clases en pleno cierre de notas y exámenes, y las familias tienen que reorganizarse para resolver una situación que no eligieron”, expresó.

Laner recordó que el Gobierno provincial presentó una propuesta salarial que contemplaba un aumento del 4 por ciento, la actualización de Fopid y Conectividad, un piso salarial y el compromiso de reabrir las negociaciones en dos meses.

“El Gobierno ofreció lo que las cuentas de la provincia permiten. Los gremios rechazaron la propuesta, pero el gobernador decidió igualmente liquidar el aumento por decreto para que los docentes no se quedaran sin esa mejora. Fue una decisión responsable frente a una situación económica difícil”, sostuvo.

La legisladora también planteó una contradicción entre el reclamo salarial y las consecuencias económicas de las medidas de fuerza.

“Se reclama por los salarios, pero cada jornada de paro implica un descuento que termina afectando el bolsillo del propio docente. Después de más de una docena de días de paro durante el año, hay que preguntarse si este camino realmente está beneficiando a los trabajadores que el gremio dice defender”, afirmó.

Finalmente, Laner cuestionó que las decisiones gremiales terminen afectando a quienes no participan de ellas.

“AGMER tiene derecho a reclamar, pero no puede ignorar que los docentes entrerrianos son muchos más que sus afiliados. Hay miles de docentes que quieren trabajar, alumnos que necesitan estar en las aulas y familias que hacen un enorme esfuerzo para sostener la educación de sus hijos. Todos ellos también merecen ser escuchados”, concluyó.