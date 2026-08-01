En el marco de la reunión de presidentes de ligas, la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) presentó oficialmente el anteproyecto institucional de la Supercopa Entre Ríos «40° Aniversario», una propuesta que busca conmemorar las cuatro décadas del certamen, con la creación de una competencia de alcance provincial y vocación permanente.

La iniciativa fue puesta a consideración de los representantes de las 19 ligas afiliadas, con el objetivo de iniciar un proceso de análisis, intercambio de propuestas y construcción colectiva, que permita avanzar hacia un proyecto definitivo.

La intención de las autoridades es que esta competencia no sólo celebre el aniversario de la Copa Entre Ríos, sino que deje como legado una estructura deportiva estable para todo el fútbol entrerriano, fortaleciendo la actividad de las ligas sin reemplazar sus competencias locales.

La propuesta contempla la participación estimada de 612 equipos distribuidos en tres categorías: Primera División Masculina (263 equipos), Sub 23 Masculina (229 equipos) y Primera División Femenina (120 equipos), integrando a las 19 ligas afiliadas a la Federación. Asimismo, el documento establece que las categorías infantojuveniles formarán parte de una etapa posterior del proyecto.

Para garantizar la viabilidad deportiva y económica del certamen, la provincia fue dividida en seis regiones deportivas: Región Paraná (Paraná, Paraná Campaña y Diamante), Región Norte (Federal, Feliciano, La Paz y Santa Elena), Región Concordia (Concordia, Federación y Chajarí), Región Centro (Victoria, Rosario del Tala, Nogoyá y Basavilbaso), Región Uruguay (Colón, Concepción del Uruguay y Villaguay) y Región Sur (Gualeguaychú y Gualeguay). La regionalización busca reducir los costos de traslado, favorecer la competencia entre clubes de distintas ligas y preservar el carácter integrador de la propuesta.

El esquema planteado prevé cuatro etapas: Inscripción de los clubes y presentación de listas; fase regional con cruces de ida y vuelta entre ligas; fase provincial con los clasificados de cada región; y definición para consagrar a los campeones provinciales.

El cuadro definitivo se confeccionará una vez confirmada la cantidad de participantes, contemplando la posibilidad de pases directos o rondas preliminares cuando resulte necesario.

Además de la Supercopa Entre Ríos, el anteproyecto incorpora la Copa Federación, destinada a brindar una segunda competencia oficial para los clubes eliminados en determinadas instancias, aspecto que será definido posteriormente en el reglamento definitivo.

El documento propone un modelo sustentado en ocho ejes fundamentales: regionalización sustentable, traslados razonables, cruces entre ligas, series de ida y vuelta, equidad deportiva, segunda oportunidad para los clubes, transparencia, federalismo y sustentabilidad, y financiamiento e impacto.

Como parte del esquema organizativo, se plantea que cada club pueda inscribir hasta 25/30 futbolistas por categoría, con una inscripción de $500.000. Los recursos estarán destinados al seguro obligatorio, organización, premiación y conformación de un Fondo Solidario para las ligas afiliadas, quedando pendiente la definición de los criterios de distribución y administración.

La presentación también destaca el impacto esperado de la competencia en distintos ámbitos, promoviendo más partidos oficiales, el desarrollo del fútbol juvenil y femenino, una mayor cooperación entre Federación, ligas y clubes, además de un movimiento económico que beneficiará a sectores como el transporte, la gastronomía, el alojamiento y el comercio de las distintas localidades entrerrianas.

La Federación Entrerriana de Fútbol explicó que esta presentación constituye un documento preliminar de trabajo, cuyo propósito es abrir una etapa de validación política y recepción de observaciones por parte de las ligas afiliadas.

Posteriormente, se avanzará en el diseño específico por categorías, la elaboración del reglamento integral, el desarrollo del dossier institucional y comercial, para finalmente realizar el lanzamiento oficial y abrir el proceso de inscripción.

Como cierre de la presentación, la FEF convocó a las diecinueve ligas afiliadas a construir de manera conjunta este proyecto, validando aspectos centrales como la regionalización, las tres categorías fundacionales, el sistema de competencia, el Fondo Solidario de Coparticipación y la elaboración del reglamento definitivo, con el objetivo de que la Supercopa Entre Ríos “40° Aniversario” se convierta en un legado permanente para el fútbol entrerriano.