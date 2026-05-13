BECAS Y SUBSIDIOS
Lanzan el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026
El Fondo se implementa por tercer año consecutivo. La presentación será este viernes a las 19:30 horas en el Museo Fray Mocho. La convocatoria estará abierta del 15 de mayo al 12 de junio.
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que este viernes se realizará el lanzamiento oficial del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026, una herramienta que busca acompañar la producción local, promover nuevos proyectos y fortalecer el desarrollo cultural de la ciudad.
El encuentro tendrá lugar a las 19:30 horas en el Museo Casa Natal Fray Mocho, donde se presentarán los principales lineamientos del programa, las modalidades de participación, los requisitos de inscripción y los criterios de evaluación para esta nueva edición.
El fondo se implementa por tercer año consecutivo y está destinado a becas de formación y subsidios para proyectos creativos. En sus ediciones anteriores, correspondientes a 2024 y 2025, permitió acompañar un total de 60 proyectos aprobados.
En esta nueva convocatoria podrán participar artistas, creadores, colectivos y espacios culturales que deseen presentar propuestas vinculadas a distintas disciplinas. El objetivo es fomentar, estimular y acompañar la producción artística local, generando oportunidades concretas para el desarrollo del sector.
Las iniciativas podrán abarcar una amplia variedad de lenguajes y expresiones, entre ellos artes visuales, artes escénicas, música, audiovisual y literatura. También se contemplarán propuestas comunitarias, de rescate patrimonial y de comunicación, así como proyectos orientados al fortalecimiento de espacios culturales.
La inscripción estará abierta desde el 15 de mayo hasta el 12 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer durante la primera semana de julio. Los proyectos serán evaluados según su relevancia cultural, impacto comunitario, viabilidad, creatividad e innovación, con el propósito de fortalecer la identidad local y ampliar el acceso a las expresiones artísticas.
Además, los beneficiarios deberán realizar una devolución a la comunidad mediante actividades abiertas, garantizando el acceso público a los resultados del fondo y promoviendo el vínculo entre los proyectos seleccionados y los vecinos.
“Se invita a artistas, trabajadores del ámbito cultural y a toda la comunidad a participar del lanzamiento para conocer en detalle esta herramienta de apoyo al desarrollo cultural de la ciudad”, expresaron desde el Municipio.