ORGANIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD
Lanzan jornadas para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico en centros de salud
El Municipio de Gualeguaychú realizará actividades informativas en distintos centros de salud para reforzar la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos.
Las jornadas, organizadas por la Subsecretaría de Salud, estarán destinadas a brindar información sobre esta enfermedad transmitida por alimentos, que afecta principalmente a niños. Las propuestas se desarrollarán en varios centros de atención con el fin de acercar contenidos claros a las familias.
La primera actividad se llevará a cabo del martes 9 al viernes 12 de diciembre, a las 10:30, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla. Allí se ofrecerán pautas sobre alimentación infantil, prevención del SUH y hábitos seguros en el manejo de alimentos, como la correcta cocción de carnes, el lavado de manos, la conservación adecuada y la prevención de la contaminación cruzada.
El jueves 11 de diciembre, a las 9, se dictará una charla en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Médanos, orientada a explicar qué es el SUH, a quiénes afecta, cómo se diagnostica, los tratamientos disponibles, posibles complicaciones y recomendaciones alimentarias. También se abordarán otras enfermedades transmitidas por alimentos y estrategias de prevención en el hogar.
Finalmente, el viernes 12 de diciembre, a las 8.30, el CIC Néstor Kirchner será sede de una jornada de concientización centrada en prácticas seguras de manipulación y cocción de alimentos.
Las autoridades sanitarias locales remarcan la importancia de sostener acciones de educación y prevención en los barrios para reducir el riesgo de enfermedades vinculadas a la alimentación.