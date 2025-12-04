Las jornadas, organizadas por la Subsecretaría de Salud, estarán destinadas a brindar información sobre esta enfermedad transmitida por alimentos, que afecta principalmente a niños. Las propuestas se desarrollarán en varios centros de atención con el fin de acercar contenidos claros a las familias.

La primera actividad se llevará a cabo del martes 9 al viernes 12 de diciembre, a las 10:30, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla. Allí se ofrecerán pautas sobre alimentación infantil, prevención del SUH y hábitos seguros en el manejo de alimentos, como la correcta cocción de carnes, el lavado de manos, la conservación adecuada y la prevención de la contaminación cruzada.

El jueves 11 de diciembre, a las 9, se dictará una charla en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Médanos, orientada a explicar qué es el SUH, a quiénes afecta, cómo se diagnostica, los tratamientos disponibles, posibles complicaciones y recomendaciones alimentarias. También se abordarán otras enfermedades transmitidas por alimentos y estrategias de prevención en el hogar.

Finalmente, el viernes 12 de diciembre, a las 8.30, el CIC Néstor Kirchner será sede de una jornada de concientización centrada en prácticas seguras de manipulación y cocción de alimentos.

Las autoridades sanitarias locales remarcan la importancia de sostener acciones de educación y prevención en los barrios para reducir el riesgo de enfermedades vinculadas a la alimentación.