El taller se desarrollará en dos sedes barriales para facilitar el acceso de vecinos. En el barrio Los Espinillos, los encuentros se realizarán los lunes de 14 a 16 horas, en la intersección de las calles Juan B. Justo y Mosto. En tanto, en el barrio Anhelado Sueño, las clases tendrán lugar los martes de 14 a 16 horas, en la intersección de calles La Rioja y Massaferro. En ambos casos, el inicio está previsto para el mes de marzo.

La propuesta se desarrollará durante tres meses, con inicio previsto para marzo —las fechas específicas se informarán al momento de la inscripción— y contará con un encuentro semanal que permitirá un proceso sostenido de formación y acompañamiento. A lo largo de la capacitación, cada participante podrá trabajar sobre su propio proyecto, incorporando herramientas prácticas y conocimientos aplicables a su realidad.

Entre los contenidos que se abordarán se incluyen ejes fundamentales para el crecimiento de los emprendimientos, tales como publicidad, manejo de redes sociales y educación financiera. Estos temas permitirán fortalecer la planificación, mejorar la comunicación de productos o servicios y optimizar la administración de recursos.

La inscripción podrá realizarse por WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas. La convocatoria está abierta a todo público mayor de 16 años y los cupos son limitados.