La iniciativa es impulsada por la Fundación Bomberos de Argentina y tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa de las asociaciones que intervienen en la emergencia ambiental. Según se informó, las donaciones pueden realizarse a través del alias “bomberosfund” o mediante la plataforma Donar Online.

Desde los primeros días de enero, más de 6.000 hectáreas resultaron afectadas, principalmente en la provincia de Chubut. En localidades como El Hoyo y Epuyén, el avance del fuego superó las 2.000 hectáreas y obligó a evacuar a unas 3.000 personas. En ese contexto, asociaciones de bomberos voluntarios de distintas regiones del país se desplazaron hacia la zona para colaborar en las tareas de control.

El combate de los incendios se desarrolla en condiciones adversas, con altas temperaturas, fuertes vientos y terrenos de difícil acceso que requieren extensos traslados a pie. Durante estas tareas, los equipos suelen sufrir daños o pérdidas, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes actúan en la primera línea de respuesta.

Ante este escenario, la Fundación activó la campaña “Puentes de la Prevención”, orientada a recaudar fondos para reequipar a los cuarteles afectados y garantizar mejores condiciones de trabajo. Durante una emergencia similar registrada en 2025, la organización reunió más de 32 millones de pesos, destinados a asociaciones de Neuquén, Río Negro y Chubut. Con esos recursos se distribuyeron, entre otros elementos, 210 mochilas de agua utilizadas en incendios forestales.

De acuerdo con la información difundida, los aportes económicos se destinan a la compra de cascos, trajes forestales, guantes, antiparras, linternas y mochilas de agua, además de otros insumos considerados esenciales. La Fundación señaló que los fondos se canalizan de manera directa hacia las asociaciones que intervienen en la emergencia.

Desde su creación en 2021, la campaña permitió la entrega de más de 6.200 artículos de equipamiento, el apoyo directo a más de 1.000 bomberos y bomberas y la asistencia a federaciones de distintas provincias. También incluyó la provisión de insumos para brigadas caninas que participan en las tareas de rescate y control del fuego.

La Fundación Bomberos de Argentina integra el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que reúne a más de 58.000 integrantes distribuidos en todo el país y constituye uno de los principales soportes operativos frente a emergencias como los incendios forestales que afectan a la Patagonia.

Además de los aportes individuales, desde la organización indicaron que empresas e instituciones también pueden sumarse a la colecta mediante contribuciones específicas o acuerdos de colaboración. Para estos casos, se habilitó el contacto a través del correo electrónico [email protected], con el fin de canalizar donaciones de mayor escala destinadas a equipamiento y logística.

La situación en el sur del país se mantiene bajo monitoreo permanente, ya que las condiciones climáticas continúan siendo desfavorables para el control total de los focos activos. Las autoridades y los cuerpos de bomberos remarcan la importancia del trabajo coordinado entre brigadas locales, refuerzos provenientes de otras provincias y el apoyo de la comunidad para sostener las tareas de contención y mitigación del impacto ambiental.

Fuente: APFDigital