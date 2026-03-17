Con el fin de identificar, registrar y salvaguardar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades, se abrió una nueva convocatoria para relevar el Patrimonio Cultural Inmaterial de Entre Ríos. Está dirigida a organismos, instituciones, organizaciones culturales y a la comunidad en general. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Según lo establecido por la ley provincial de Patrimonio Cultural Nº 10.911/21, el Patrimonio Cultural Inmaterial comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

Se incluyen, entre otras manifestaciones, las tradiciones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los ritos y celebraciones, los conocimientos vinculados a la naturaleza y las artesanías.

Las autoridades indicaron que quienes deseen hacer consultas o aportes pueden hacerlo contactándose con el Área Patrimonio Cultural y Ambiental, ubicada en la calle Buenos Aires 282, primer piso, de Paraná, de lunes a viernes entre las 7 y las 14 horas, o comunicándose al correo electrónico [email protected].