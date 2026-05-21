El Municipio llevará a cabo el lanzamiento oficial del Presupuesto Participativo 2026, una política pública clave de democracia directa y participación ciudadana. El acto de apertura institucional se realizará el próximo jueves 28 de mayo, a las 20 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones.

Esta nueva edición dispondrá un fondo total de 730 millones de pesos, el cual estará destinado al financiamiento de obras, bienes de uso y servicios comunitarios presentados por instituciones y organizaciones sociales de la ciudad. Asimismo, con el objetivo de fomentar el involucramiento activo de las juventudes en el diseño de las políticas públicas locales, mientras que, el Presupuesto Participativo Joven contará con una partida específica de 23 millones de pesos.

El programa busca promover el protagonismo vecinal y el trabajo colectivo en los diferentes barrios. A través de este mecanismo, la comunidad puede proponer, debatir y decidir de manera directa la inversión de los recursos en proyectos sociales, educativos, culturales, deportivos, adquisición de equipamiento o mejoras en infraestructura comunitaria que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Vale recordar que, a través de la Ordenanza n.° 12.992/2025 se modificó el esquema del Presupuesto Participativo eliminando la división presupuestaria por zonas geográficas manteniendo solamente el Presupuesto Participativo Joven como categoría diferenciada. En consonancia con la legislación actual, se recuerda que no se admitirá la presentación de proyectos vinculados a la extensión de redes de agua, cloacas, gas, pavimentación, cordón cuneta, luminarias urbanas ni viajes estudiantiles fuera de la jurisdicción de la ciudad.

Cabe destacar que durante el período 2025 el programa registró una histórica convocatoria con la postulación de 420 proyectos impulsados por el entramado asociativo y vecinal de Gualeguaychú.

Los interesados en acceder a los requisitos detallados, cronogramas de asambleas, categorías y etapas del proceso, ya pueden consultar la plataforma digital oficial dispuesta en: gualeguaychu.gov.ar/presupuestoparticipativo.