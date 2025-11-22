Se encuentra abierta la convocatoria para que estudiantes avanzados de diversas carreras puedan realizar pasantías educativas en el ámbito público, en el marco del Programa de Pasantías que impulsa el Municipio.

La propuesta está dirigida a estudiantes de las siguientes formaciones académicas: Licenciatura en Gestión Ambiental, Profesorado en Biología y Geografía, Tecnicatura en Hotelería, Técnico en Control Bromatológico y Medicina Veterinaria.

Para postularse, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: Ser alumno regular; Estar cursando los últimos dos años de la carrera; Habilidad para establecer buenas relaciones interpersonales; Buena capacidad de comunicación; y responsabilidad en la ejecución de tareas.

Para poder participar del programa, los interesados deben inscribirse en su institución educativa o enviar el currículum vitae, el analítico de materias aprobadas y constancia de alumno regular al siguiente correo electrónico: [email protected]. En el asunto del mail debe escribir “Pasantía + Nombre de la carrera estudia.”