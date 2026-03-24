El documental fue filmado entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en Villa Paranacito, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia. La película se basa en la investigación que el periodista local Fabián Magnota plasmó en su libro “El lugar perfecto”.

El Delta entrerriano fue, junto al Río de la Plata, uno de los lugares elegidos para arrojar personas vivas desde los aviones de la muerte.



La investigación Magnota, el testimonio de lugareños, la lucha de organismos de derechos humanos y de la justicia entrerriana revelaron y probaron la existencia de este método para desaparecer y asesinar a personas secuestradas y detenidas en los Centros Clandestinos de Detención.

Un grupo de documentalistas conformado por Sebastián Pittavino, Rosana Carmarán, Juan Menoni y Omar Lagraña, decidió abordar el tema de forma audiovisual, un trabajo que emprendieron hace varios años atrás y que ahora ya cuenta con un adeltanto disposible en YouTube. Miralo.