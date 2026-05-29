El Gobierno de Gualeguaychú realizó este jueves el lanzamiento oficial del Presupuesto Participativo edición 2026 en el Centro de Convenciones, dando inicio a una nueva etapa de esta política pública de participación ciudadana que permite a vecinos, instituciones y organizaciones sociales proponer y decidir proyectos para la comunidad.

La apertura institucional estuvo encabezada por el intendente Mauricio Davico y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quienes brindaron palabras de bienvenida y destacaron la importancia de fortalecer espacios de participación y construcción colectiva entre el Estado y la comunidad.

Durante su intervención, el intendente Mauricio Davico agradeció la participación de las instituciones y vecinos presentes y remarcó que el Presupuesto Participativo permite que una parte de los recursos municipales sea decidida directamente por la comunidad. “Es una herramienta muy buena que seguimos sosteniendo y fortaleciendo porque son los propios vecinos quienes definen prioridades para sus barrios e instituciones. Nosotros tomamos la decisión de ampliar los recursos, pero esto es posible gracias al esfuerzo de los contribuyentes”, expresó.

En ese sentido, destacó que el Municipio avanza paralelamente con inversiones propias en áreas estratégicas como el recambio de luminarias LED en toda la ciudad, la ampliación del sistema de videovigilancia, la incorporación de nuevas cámaras de seguridad, la puesta en valor de espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura urbana. Además, adelantó que se trabaja en la incorporación de nuevos juegos para plazas mediante un esquema de compra que permitirá optimizar recursos y ampliar la cantidad de equipamiento disponible para los distintos barrios.

“Siempre vamos a necesitar la opinión de los vecinos, porque son ellos quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio. Por eso valoramos herramientas como el Presupuesto Participativo, donde la comunidad tiene un rol central en la toma de decisiones”, sostuvo Davico.

Por su parte, Juan Ignacio Olano valoró la gran convocatoria del lanzamiento y aseguró que “el Presupuesto Participativo tiene un valor sumamente importante porque permite que los vecinos decidan en qué invertir una parte de los recursos municipales a través de proyectos e iniciativas de interés comunitario”. Asimismo, destacó que la continuidad y el fortalecimiento del programa responden a “una decisión política clara del intendente Mauricio Davico de seguir destinando recursos para que sea la propia comunidad quien proponga y elija los proyectos que desea llevar adelante”.

“Muchas veces se habla de participación, pero es en espacios como este donde las palabras se transforman en hechos concretos y en realidades que mejoran la vida de las personas. El centro de esta herramienta son los vecinos, los clubes, las instituciones, las comisiones vecinales y todas las organizaciones que trabajan día a día por la comunidad”, agregó el secretario de Desarrollo Humano.

Luego de las palabras institucionales, Marcos Henchoz, asesor de la Dirección de Desarrollo Social, y Matías Visconti, responsable del Área de Participación Ciudadana, estuvieron a cargo de la presentación técnica de la edición 2026. Allí explicaron las categorías de participación, los montos disponibles, los requisitos para la presentación de proyectos y el cronograma de reuniones y asambleas que comenzará la próxima semana en los distintos sectores de la ciudad.

Durante la exposición, Henchoz destacó la importancia de que vecinos e instituciones participen de las reuniones territoriales para recibir asesoramiento y elaborar propuestas viables. “Queremos acompañar a cada institución y grupo de vecinos durante todo el proceso. Cuanto más responsables y precisos seamos al momento de presentar los proyectos, más posibilidades tendremos de llegar con respuestas concretas a quienes realmente las necesitan”, señaló.

Esta edición dispondrá de un fondo total de 730 millones de pesos destinados al financiamiento de obras, bienes de uso y servicios comunitarios presentados por instituciones y organizaciones sociales de la ciudad. Asimismo, el Presupuesto Participativo Joven contará nuevamente con una partida específica orientada a promover el involucramiento de las juventudes en el diseño de políticas públicas locales.

También se recordó que, a través de la Ordenanza N.º 12.992/2025, se modificó el esquema del programa eliminando la división presupuestaria por zonas geográficas. Además, se informó que no se admitirán proyectos vinculados a extensión de redes de agua, cloacas, gas, pavimentación, cordón cuneta, luminarias urbanas ni viajes estudiantiles fuera de la jurisdicción de la ciudad, en consonancia con la normativa vigente.

Desde el Municipio destacaron además que durante la edición 2025 el programa registró una importante convocatoria con la presentación de 420 proyectos impulsados por el entramado asociativo y vecinal de Gualeguaychú, consolidando el crecimiento de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas.

El programa continuará ahora con las reuniones y asambleas participativas en los distintos sectores de la ciudad. Las mismas comenzarán el próximo lunes y permitirán a vecinos, instituciones y organizaciones interiorizarse sobre el funcionamiento del programa, recibir asesoramiento y presentar sus propuestas para la edición 2026.

Los interesados en conocer requisitos, cronogramas de asambleas, categorías y etapas del proceso pueden consultar toda la información disponible en la plataforma oficial del programa: gualeguaychu.gov.ar/presupuestoparticipativo