Ambos programas se desarrollan desde hace algunos años en nuestra ciudad con el objetivo de debatir ideas y sintetizarlas en propuestas concretas. “Pienso mi ciudad” es un programa dirigido a estudiantes de los últimos dos años de las escuelas primarias, mientras que el “Concejo Deliberante Estudiantil” está diseñado para que los estudiantes tanto de nivel secundario como de nivel terciario o universitario aprendan sobre el rol del poder legislativo local, sobre técnica legislativa, participando y generando propuestas para la ciudad.

Durante la apertura, Lorena Arrozogaray expresó que “desde nuestra gestión de gobierno sabemos que el eje de participación ciudadana es el eje que tenemos por delante y es por eso que programas como éstos nos permiten encontrarnos en un entorno de aprendizajes educativos generando a futuro un semillero de participación”.

Además, destacó “la trayectoria que tienen estos programas, conformados hace algunos años atrás, que dan cuenta del real interés de los estudiantes en participar, algo que nos enorgullece porque sabemos que no hay transformación posible si no nos involucramos, si no hacemos aportes”.

También recordó que “en el marco del deseo de que los jóvenes trabajen en conjunto con nosotros, hace un tiempo hicimos en el HCD una reforma de la Banca 14, que permite el uso de la misma a partir de los 16 años, lo que para nosotros es muy significativo”.

Por su parte, Sergio González señaló que “en este momento, de a poco vamos remando ciertas actividades y con los cuidados estamos lanzando formalmente los programas "Pienso mi Ciudad" y el "Concejo Deliberante Estudiantil edición 2021", con mucha alegría sabiendo que será una edición inédita porque estamos retomando los programas desde la bimodalidad, es decir, un poco virtual y un poco presencial, pero recuperando la alegría del encuentro con toda la riqueza de poder compartir, aprender a debatir ideas, conocer la labor legislativa en el lugar que es la caja de resonancia política y de representación popular. Estamos muy entusiasmados y esperamos que todo salga como lo hemos soñado y previsto".

Quienes estén interesados en participar en estos programas, deberán comunicarse a través del correo educacionpopular@gualeguaychu.gov.ar.