El Teatro Astros fue escenario este miércoles del lanzamiento de la edición 2026 del Carnaval de Gualeguaychú, organizado por la Productora Show Off con la participación de los clubes de las cinco comparsas.

El intendente Mauricio Davico ofició de anfitrión y recibió a autoridades nacionales y provinciales, empresarios y medios de comunicación que respondieron a la convocatoria oficial.

"La primera edición de la Fiesta Nacional del Carnaval del País ameritaba el lanzamiento en capital, en plena calle Corrientes. Esto es lo que permite el trabajo conjunto del sector público con el sector privado y las instituciones, poder darle a un espectáculo del nivel del Carnaval, la promoción que merece", destacó el intendente.

Davico remarcó ante los presentes la importancia del Carnaval como motor turístico para Gualeguaychú, Entre Ríos y la Argentina. "Es el mayor generador de recursos de la ciudad, durante todo el año sosteniendo fuentes de trabajo y en temporada impulsando el sistema turístico", enfatizó.

La ocasión fue acompañada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien hizo entrega de una distinción al Carnaval de Gualeguaychú "por su trayectoria, su compromiso cultural y su invaluable aporte a la identidad del país".

También se hicieron presentes figuras como el líder de Ráfaga, Ariel Puchetta; empresarios del sector turístico nacional, provincial y local; el presidente de la Asociación de Periodistas Argentinos (Adepa) y miembro del Directorio del Grupo Clarin, Martín Etchevers, y medios de prensa e influencers que transmitieron a toda la Argentina la invitación a vivir el Carnaval de Gualeguaychú, que en su edición 2026 tendrá 11 noches de desfile comenzando el sábado 3 de enero.

La conducción del evento estuvo a cargo de Mariano Peluffo, junto a Camila Luján y la voz del Carnaval, Silvio Solari. Integrantes de las cinco comparsas: Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí, O Bahía y Kamarr brindaron un show sobre el escenario del Teatro Astros y la noche concluyó con la presentación de la banda Rozé, a modo de anticipo de las novedades que traerá la nueva edición del Carnaval del País.