El lanzamiento se llevó a cabo ante más de 300 participantes durante la Jornada de Financiamiento “Día PyME” de Entre Ríos, organizada por la Cámara Argentina de Sociedades de Fondos de Garantía (Casfog). La principal novedad fue la presentación de un esquema de garantías de crédito sindicadas por $3.000 millones, impulsado de manera conjunta por el Banco de Entre Ríos, Crear SGR y Casfog. La herramienta está orientada a ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el desarrollo del entramado productivo local.

La actividad se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. También participaron el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el secretario de CAME, Silvio Farach; representantes de ocho bancos públicos y privados; ejecutivos de 11 sociedades de garantía recíproca (SGR); y numerosos actores del sistema financiero.

La jornada reunió a gran parte del ecosistema crediticio regional y se consolidó como un espacio clave para debatir y promover herramientas que faciliten el acceso al financiamiento productivo. La amplia participación reflejó el interés del sector en generar condiciones más favorables para el crédito PyME.

Durante el encuentro se desarrollaron paneles sobre el funcionamiento del sistema nacional de garantías, las alternativas disponibles en el mercado de capitales y las distintas líneas de financiamiento, tanto públicas como privadas. El objetivo fue acercar información concreta y accesible a las pequeñas y medianas empresas de la región.

Además, participaron el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; y el secretario de Casfog, Ignacio Pérez Riba, entre otros referentes del ámbito productivo y financiero. El evento contó con el acompañamiento de la Federación Económica de Entre Ríos y CAME, y el sponsoreo de Veta Cap.

La iniciativa se enmarca en la agenda federal de Casfog, que busca acercar el sistema de garantías a las PyMEs de todo el país, promover su vinculación con entidades financieras y el mercado de capitales, y generar nuevas oportunidades de crecimiento.