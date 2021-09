Lanzaron un "free tour" para recorrer las riquezas culturales y turísticas de Gualeguaychú

Algunos de ellos se están llevando a cabo, logrando una excelente repercusión tanto en el turismo visitante, como con las instituciones educativas y la comunidad en general.

En este momento se están desarrollando dos circuitos. El primero consiste en un recorrido por el casco histórico de nuestra ciudad, desde su segundo emplazamiento, visitando: la plaza principal San Martín, Museo Casa de Haedo, Catedral San José y Teatro Gualeguaychú.

El segundo circuito abarca la zona portuaria, mediante el Paseo del Puerto con vista y reseña histórica de la Isla Libertad, Costanera Norte y Puente Claudio Méndez Casariego. En esta caminata histórica, se hace un contraste de cada lugar desde su época fundacional con el rol que cumplen en la actualidad.

Circuitos turísticos

Son un conjunto de espacios territoriales que forman una misma oferta de bienes y servicios turísticos. Se trata de un recorrido circular o semicircular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo de su ruta. También se entiende por circuito turístico aquel recorrido turístico con regreso al mismo lugar, sin pasar dos veces por el mismo sitio.

¿Qué es un free tour (tour gratis) y cómo funciona?

En los últimos años hubo un gran crecimiento de la oferta de los llamados free tour, free walking tour o tours gratuitos a pie, sobre todo en las ciudades más turísticas del mundo. Los mismos son paseos que se hacen a pie, en grupos de unas 15-20 personas (aunque esto es variable porque muchas veces no aceptan más de 5 o 10) en compañía de un guía, por los cascos históricos de las ciudades más turísticas. Esto último también es variable porque cada vez más ciudades lo están incorporando, aunque no sean las más turísticas, y porque cada vez hay más opciones para conocer no solo el centro histórico de las ciudades sino animarse a ir un poco más allá.

En general, los free tour o tours gratuitos duran entre 2 y 3 horas y tienen una impronta histórica, porque el guía suele hacer hincapié en los monumentos, curiosidades o hechos históricos de cada sitio.

¿Cuáles son los beneficios de realizarlo?

Son de corta duración.

Son específicos en cuanto a lo que se quiere mostrar.

Pueden implementarse a todos los sectores sean estos grupos familiares, escolares, jóvenes, etc.

Nos permite interactuar con los visitantes.

Son de bajo costo.

Recomendaciones a tener en cuenta en el momento de realizar un walking tour:

Que sea en lo posible con grupos reducidos, esto tiene que ver con la capacidad de carga no solo de los lugares a visitar sino también con la logística en el armado de los grupos (se emplea la voz del guía en todo el recorrido).

Duración de alrededor de dos horas.

Manejarse con sistema de reserva (esto permite una mejor organización y planificación del tour).

Ser precisos en la hora y lugar de encuentro.

Objetivos: