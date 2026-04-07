En articulación con la Provincia, la Municipalidad de Gualeguaychú puso en marcha el programa “Su + Autonomía”, una línea de trabajo impulsada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) que tiene como objetivo acompañar a adolescentes y jóvenes en proceso de egreso de dispositivos de cuidado para fortalecer su autonomía y el desarrollo de sus proyectos de vida.

La iniciativa busca ampliar el alcance territorial y generar nuevas oportunidades mediante un abordaje integral que incluye herramientas para la inclusión social, educativa y laboral. Se promueve el acompañamiento cercano, el fortalecimiento de redes comunitarias e institucionales y la construcción de trayectorias autónomas con el apoyo del Estado y la comunidad.

Durante la jornada de lanzamiento, realizada este martes en la Caja de Jubilaciones de Gualeguaychú, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, expresó: “Muy contentos de poder recibir y acompañar el programa Su + Autonomía aquí en nuestra ciudad, y es una decisión de nuestro intendente fortalecer la autonomía e inclusión para adolescentes y jóvenes”.

Por su parte, la vicepresidenta del COPNAF, Silvia Urruzola, señaló: “Este programa permite acompañar a los jóvenes en un momento de definiciones, fortaleciendo sus capacidades y generando mejores condiciones para el desarrollo de sus proyectos de vida”.

La actividad contó con la presencia de Betiana Fornara, subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del COPNAF, junto a equipos técnicos municipales y actores institucionales vinculados a la temática.