La campaña incluye cartelería en vía pública ubicada en accesos y avenidas principales de Buenos Aires, como Panamericana, General Paz y Tomás Edison, donde se destaca al Carnaval del País, Fiesta Nacional, como motor de la temporada estival.

A esta acción se suman spots en radios nacionales bajo el lema “Gualeguaychú, un destino, todas las experiencias”, una propuesta que invita a descubrir no solo el carnaval, sino también la diversidad de actividades, paisajes y servicios que ofrece la ciudad a quienes la visitan. Entre ellos, lugares al aire libre con servicios y espacios de esparcimiento para disfrutar en familia, como los balnearios de la playa de los Obeliscos, y Parque del Sol, sobre el río Gualeguaychú.

Este trabajo se desarrolla de manera articulada con el sector privado, y se suma a las acciones de promoción que lleva adelante la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos con cartelería en la Autovía 14 y en distintos puntos de Gualeguaychú.

En este sentido, la campaña busca promocionar la agenda turística de la ciudad, con el inicio el sábado 3 de enero de la nueva edición del Carnaval del País.

Durante los primeros días de enero también está prevista la inauguración de la primera cancha de pádel beach, que se emplazará en el balneario municipal. Además, los días 8 y 9 de enero, desde las 20, en la zona portuaria se realizará el evento “A la gorra, junto al río”, que contará con bandas en vivo, food trucks y feria de artesanías, con entrada libre y gratuita.

En la segunda quincena de enero comienza otra atractiva y colorida propuesta de la ciudad: los Corsos Populares Matecito. Este año contarán con 16 agrupaciones en escena, entre murgas y conjuntos carnavalescos. Esta fiesta popular inicia el 16 de enero y se desarrollará todos los viernes de enero y los días 6 y 13 de febrero.