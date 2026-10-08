A través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) se lleva adelante la campaña “Acompañar también es cuidar”, destinada a sensibilizar sobre la importancia de solicitar ayuda y recibir acompañamiento profesional ante situaciones de consumo problemático durante el embarazo.

La iniciativa busca evitar que el miedo, la preocupación o las dificultades personales se conviertan en obstáculos para acceder a la atención. En este sentido, promueve la continuidad de los controles de salud, el diálogo sobre los consumos y la búsqueda de apoyo profesional, desde una perspectiva basada en la escucha y el respeto.

Bajo la consigna “Cada paso de cuidado cuenta”, la campaña destaca la importancia de acercarse a los equipos de salud y conversar sobre lo que está sucediendo. El acompañamiento profesional permite identificar las necesidades de cada persona, brindar orientación y sostener los cuidados necesarios durante el embarazo.

En Gualeguaychú, quienes necesiten realizar una primera consulta pueden acercarse a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC), Nodos municipales y al Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) La Esquina, que forman parte de la red local de atención y acompañamiento.

Quienes necesiten información, orientación o acompañamiento pueden comunicarse con el PPAA al 3446-320604, donde recibirán asesoramiento sobre los espacios de atención y los dispositivos disponibles de acuerdo con cada situación.

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La situación en Gualeguaychú

Es muy duro pensar que durante nueve meses un bebé en gestación pudo “consumir” a través de su mamá droga. Sin embargo, es una situación que pasa y seguirá pasando en tanto no se desplieguen los dispositivos necesarios para prevenirlo.

Fuera de la mirada prejuiciosa o punitivista, hay que entender que el consumo problemático es una enfermedad de salud mental que atraviesa a todos los sectores de la sociedad, aunque los más vulnerables estén más desprotegidos en este escenario.

La responsable de Neonatología del Hospital Centenario María Inés Roldán dialogó con Ahora ElDía y contó que “el número de bebés que nacen con cocaína, marihuana y benzodiacepinas (el más común es clonazepam), es elevado”.

No obstante, no todos los recién nacidos desarrollan abstinencia. Aquellos que sí lo hacen, muestran síntomas específicos: llanto agudo, irritabilidad, problemas para dormir, temblores, sudoración, congestión nasal, vómitos y diarrea.

En medio de este escenario desalentador, Roldán hizo hincapié en la necesidad de que las madres comuniquen su consumo: “Las mujeres no deben tener miedo de informarlo. Porque eso nos permite desplegar toda una red de contención tanto para la madre como para el bebé, a quien se lo empieza a monitorear de cerca”, enfatizó la médica.

Una vez que toman conocimiento de que la mamá consumió drogas durante el embarazo, las profesionales de neonatología le colocan al bebe una bolsita en la que recogen la orina para hacer un análisis y saber qué sustancias están presentes en su cuerpo.

“De acuerdo a los resultados, la enfermera de maternidad empieza a controlarlo más seguido. Tenemos un saturómetro que nos permite medir la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca en estos casos. Entonces vamos manteniendo controlado al recién nacido mientras está del lado de la mamá. Lo que sí hacemos es inhibir la lactancia materna porque como la droga está en el sistema de la madre, si toma esa leche sigue consumiendo esas sustancias. Preparamos la leche de formula y se la administramos”, detalló sobre la intervención que se realiza.

En simultaneo, se arma una red de contención para la mujer, donde actúa Trabajo Social y el Área de Salud Mental.

“A partir de que lo cuenta, empieza a funcionar toda una red. El consumo no es para siempre, y, de hecho, si se ve que la mamá quiere salir de esa situación, unas puericultoras pueden trabajar con ella y en el futuro puede amamantar a su hijo. Todo el sistema se pone en alerta. Por eso, queremos que pierdan el miedo a contar su adicción, porque prevenir el consumo no depende de mí, pero puedo poner en marcha un sistema de contención para tratarlo. Si se oculta este hecho, puede salir muy mal, porque si la persona sigue consumiendo y le sigue dando el pecho, le sigue pasando las sustancias al bebé. Es un tema bastante complejo”.

Según explicó Roldán la droga en el cuerpo del bebé puede permanecer entre 3 días a una semana, eso dependerá del nivel de consumo que haya tenido la madre, y se lo va monitoreando a través de los análisis de orina.

Sobre las secuelas, la especialista apuntó que pueden ser graves: “Un bebé que consumió durante los 9 de embarazo tiene un cerebro que se ve afectado por la droga”. Por eso, durante los días en que están internados, además del análisis de orina, se practican otros estudios como: ecografía cerebral “para ver cómo estamos parados”, un fondo de ojos y una ecografía para ver los riñones.