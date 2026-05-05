A través del Decreto n.º 1452/2026, desde la Municipalidad de Gualeguaychú invitaron a emprendedores y comerciantes a participar de la Convocatoria Pública para la explotación de dos espacios ubicados en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal.

De acuerdo al pliego de condiciones, los espacios concursados son:

- Local comercial n.º 9: con una superficie de 16 m², ubicado en la isla central con ingreso por el "Pasaje Umbrella", cuenta con una amplia vidriera.

- Local comercial n.º 14: tiene una superficie de 17 m², situado también en la isla central, con ingreso y vidriera por la entrada de calle San Martín.

“Los interesados deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado en la Oficina de Administración del Centro Comercial, teniendo como fecha límite el día miércoles 13 de mayo de 2026 a las 10 horas. El acto de apertura de los sobres se llevará a cabo ese mismo día a las 11 horas en las instalaciones municipales de calle Hipólito Yrigoyen n.º 75”, detalló el Municipio.

Posteriormente, el viernes 15 de mayo a las 9 horas, se constituirá la Comisión Preadjudicadora —integrada por representantes de Legales, Suministros, Habilitaciones y la Administración del Centro Comercial— para evaluar cada una de las propuestas presentadas.

El pliego de condiciones y el reglamento interno pueden consultarse de manera digital en el sitio web oficial: www.gualeguaychu.gov.ar.

“Dicho reglamento establece pautas estrictas de convivencia y funcionamiento, incluyendo la obligatoriedad de mantener los locales abiertos e iluminados en los horarios que determine la Administración, garantizando un entorno ordenado y de calidad para los visitantes”, recordaron las autoridades.



Mercado del Munilla

Por otra parte, en el marco del Decreto N.º 1517/2026, el Estado municipal invitó a los interesados a participar del proceso de selección para los locales n.º 10 y 11 (unificados), n.º 19 y n.º 26 del Mercado del Munilla, que se sitúa como el portal de ingreso a la Costanera del Tiempo, ubicado a la vera del arroyo Munilla sobre la Avenida Parque Cándido Irazusta.

Los espacios disponibles cuentan con las siguientes dimensiones:

- Locales n.º 10 y 11 (unificados): 22,78 m².

- Local n.º 19: 11,16 m².

- Local n.º 26: 11,37 m².

“Quienes resulten adjudicatarios tendrán la exclusividad de explotación por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por un año adicional. El rubro es libre, buscando propuestas que garanticen calidad y variedad para el crecimiento del paseo”, indicaron.

Y precisaron: “Los sobres deberán entregarse en la Oficina de Administración del Mercado del Munilla hasta el día lunes 18 de mayo de 2026, a las 10 horas. Es requisito fundamental que el sobre sea único y no contenga identificación del oferente en su exterior para evitar la exclusión”.

La apertura de sobres será el mismo 18 de mayo de 2026 a las 11 horas en el Palacio municipal, sito en calle Hipólito Yrigoyen 75. En tanto, el día miércoles 20 de mayo, la Comisión Preadjudicadora evaluará las propuestas.