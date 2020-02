Lanzaron una fuerte versión sobre el nuevo video clip de Jimena Barón

"Dejenme agregar, no lo puedo confirmar, pero más, menos, con la información que manejo, es que el tema no va a salir. Y tiene una lógica. El tema estaba preparado y se había grabado el videoclip, pero tengo entendido que no va a salir. No lo puedo confirmar, eso lo tiene que decir Jimena, Lucas (Biren, representante de Barón) o Sony, pero no va a salir. Es lo que creo yo, tal vez esté equivocado, pero diría que en un 98 % no va a salir", dijo el Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana, con información en su poder, pero desde una óptica personal.

Lo cierto es que tras el escándalo, Jimena canceló shows, se llamó a silencio, se recluyó en su casa y cuenta con atención psicológica por la violencia recibida. "Atelofobia Producciones informa que lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica... A Jimena le resultó imposible procesar emocionalmente el grado de violencia que recibió", reza una parte del comunicado que difundió Lucas Biren, el mánager de la cantante, en su Instagram.