Con el objetivo de profundizar las acciones territoriales y de cuidado, desde la Municipalidad de Gualeguaychú pusieron en funcionamiento un espacio digital desarrollado en el marco del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA).

Esta nueva herramienta pública se encuentra ya disponible de manera libre y gratuita a través del sitio web oficial en gualeguaychu.gov.ar/ppaa.

Según indicaron desde el Municipio, la web “busca acercar información confiable, recursos prácticos y canales directos de acompañamiento para toda la comunidad”.

“La plataforma virtual centraliza materiales técnico-pedagógicos e informativos destinados tanto a vecinas y vecinos como a instituciones, organizaciones sociales y equipos comunitarios. Entre los contenidos fundamentales se destacan las guías para familias y docentes, elaboradas rigurosamente para brindar herramientas claras sobre detección temprana de consumos problemáticos, dinámicas de prevención grupales adaptadas para infancias, adolescentes y adultos, y pautas concretas para fortalecer los entornos afectivos y las redes de apoyo desde una mirada respetuosa y no estigmatizante”, detallaron.

Asimismo, el portal digital aloja los materiales gráficos y comunicacionales de la campaña local “Date cuenta”, permitiendo la descarga de afiches, placas para redes sociales y piezas visuales orientadas a visibilizar la problemática. El espacio se complementa con recursos audiovisuales y spots radiales diseñados para potenciar los talleres de concientización y sensibilización que los equipos municipales despliegan de manera continua en ámbitos educativos, deportivos y comunitarios de la ciudad.

Por otra parte, el sitio web funciona como una guía interactiva de la red de contención local, incorporando folletos digitales explicativos sobre el funcionamiento del sistema público y un mapa detallado con los distintos espacios de primera escucha y dispositivos territoriales del PPAA. En esta sección, las familias pueden consultar de forma rápida los datos de contacto, direcciones y modalidades de atención vigentes.