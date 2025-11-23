El Carnaval de Gualeguaychú presentó mediante un video realizado con inteligencia artificial a las dos personalidades que darán nombre a la edición 2026: Roberto “Toto” Arakaki y Néstor Lapalma, figuras históricas que dejaron una marca profunda en la fiesta.

Arakaki, recordado por su vínculo con la comparsa Papelitos, fue uno de los referentes en los primeros talleres de la agrupación. Desde su casa en calle 25 de Mayo, impulsó un espacio de creatividad colectiva y se convirtió en un maestro de las plumas, inspirando a generaciones con su humildad, dedicación y pasión por el Carnaval.

Por su parte, Lapalma es una de las voces más respetadas de Marí Marí. Colaborador permanente, líder positivo y primer embajador de la comparsa, se caracterizó por su compromiso desinteresado y por sostener el espíritu comparsero a lo largo de los años.

Con este reconocimiento, la organización del Carnaval destacó el aporte invaluable de ambos protagonistas y anunció que la edición 2026 llevará sus nombres, en homenaje al legado que siguen iluminando cada noche de desfile.