El Programa de Inserción Laboral (PIL) es una iniciativa de la Municipalidad de Paraná diseñado para promover el empleo formal privado y otorgar incentivos económicos o reducciones impositivas a las empresas locales.

En ese marco, se registró este martes una larga fila de jóvenes que se acercaron a la oficina de empleo para postularse a los entrenamientos laborales, precisamente en inmediaciones de calles Perón y Villaguay.

Según supo AHORA, en octubre el programa contempla a tres empresas que requieren tres inserciones laborales.

En tanto, en noviembres serán 12 empresas que demdandan 70 puestos de trabajo.

Las empresas y comercios interesados en sumarse pueden comunicarse al 0343-155015194 o concurrir personalmente a la misma dirección. Las convocatorias también se publican en www.parana.gob.ar/convocatorias y en las redes sociales de la Subsecretaría de Producción.