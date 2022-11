Por Florencia Carbone

Cada semana visita alguna provincia y regularmente habla con periodistas de medios del interior. Comenta que quiere aprender para poder diseñar el plan integral que necesita el país, y que para eso no sólo escucha a referentes de su espacio, sino que se reúne con economistas y políticos de diferentes orígenes.

El miércoles, en medio de la agitada interna de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta recibió a Ahora ElDía en el Centro Cultural Recoleta. Algunas horas antes se había viralizado el video en el que Patricia Bullrich –otra de las anotadas en la carrera presidencial- amenazó a Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta con romperle la cara (https://www.lanacion.com.ar/politica/la-proxima-te-rompo-la-cara-el-tenso-reproche-de-patricia-bullrich-a-felipe-miguel-el-jefe-de-nid01112022/).

-¿Querés ser Presidente?

-Hoy estoy enfocadísimo en mi trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, donde por más orgulloso que pueda estar de lo que se hizo, hay muchísimo para seguir haciendo. Lo otro que estoy haciendo es aprendiendo, estoy recorriendo el país. Estuve en Entre Ríos por ejemplo, hicimos reunión con productores, comerciantes y vecinos de toda la provincia.

Siempre pregunto, no soy mucho de hablar ni me gustan mucho los discursos. Voy y pregunto qué se puede hacer mejor, dónde están tus problemas, podrías producir más, exportar más, tomar más mano de obra, qué necesitás para eso…

-¿Y qué te dijeron en Entre Ríos?

-En una provincia con un peso grande de la industria agroganadera y alimenticia, dijeron que con la inestabilidad de la Argentina es imposible. Imaginate para el productor que le dijeron: Bueno, ahora durante 25 días tenés el dólar soja. Primero, ¿qué pasa con los otros productos?. Segundo, ¿y el día 26? ¿Cómo se puede proyectar? Necesitamos un plan por 25 años, no por 25 días.

Tenés un Gobierno que en lugar de buscar abrir mercados en el mundo para los productores entrerrianos, es amigo de Venezuela y Cuba. Ahí no le vamos a exportar.

Otra cosa que escuché es el tema de la inseguridad, que también empieza a aparecer y hay cada vez más preocupación.

En el tema productivo sienten que el Estado en Entre Ríos les pone un pie arriba de la cabeza. Liberando las fuerzas productivas, es una provincia de una riqueza natural fenomenal, de las zonas más fértiles del mundo.

-Dijiste que estás recorriendo el país como parte de un proceso de aprendizaje…

-De aprendizaje, para desarrollar un plan, pero siempre escuchando y trabajándolo siempre con nuestra gente. En el caso de Entre Ríos está Rogelio Frigerio, Gustavo Hein, trabajando dentro de Juntos por el Cambio con el radicalismo.

Inflación, la gran deuda

-Es lógico pensar que si pensás en un plan así es porque te interesa llegar a la Presidencia.

-Me interesa ser parte de un proyecto, no tengas dudas. Las candidaturas personales, la mía o cualquier otra, con los problemas que tiene hoy la Argentina, no son para este momento. Hoy tenemos que trabajar para bajar la inflación. No se puede vivir así. Es una angustia permanente, y los comerciantes que venden no saben a cuánto van a reponer.

Esos son los problemas de la Argentina, no podemos estar hablando de candidaturas, peleando en internas.

-Macri ha repetido en estos días a raíz de la presentación de su libro, que ya no son los mismos, que los 4 años de Gobierno sirvieron para aprender. ¿No es un aprendizaje costoso que alguien que se propone dirigir un país experimente mientras está gobernando?

-Lo que estoy aprendiendo es antes. Estoy en el Gobierno de la Ciudad donde no estoy aprendiendo sino trabajando todos los días, y mucho. Creo que el resultado de eso se ve.

A nivel nacional tenemos que aprender de los errores, hay que hacer autocrítica. Macri en sus libros ha hecho autocrítica respecto de qué pasó. Si tengo que elegir una prioridad, el tema de no haber combatido la inflación es un gran desafío pendiente.

Si no estabilizamos este país, esta locura de los precios que siempre los corremos de atrás, el país no va a crecer. Tenemos que tener un plan de desarrollo que defina cuáles son los sectores, como el agro en Entre Ríos, el litio en el Norte, Vaca Muerta. A quién le vamos a vender. Dónde están esos mercados, cómo los vamos a ir a abrir. Cuáles son los acuerdos comerciales que necesitamos para que los productos de Entre Ríos puedan ser vendidos en el mundo. Eso es un plan de desarrollo, y hay que pensarlo a largo plazo.

Qué técnicos vamos a necesitar en Entre Ríos para la tecnología que está incorporando el campo, quién los va a capacitar, dónde se van a formar. Necesitás un sistema educativo que acompañe ese proceso. Eso es un plan integral.

La interna y el caso Israel

-¿Y con quién te imaginás trabajar en ese plan integral?

-En Entre Ríos Frigerio, Hein y todo el equipo. A nivel nacional estamos trabajando desde el PRO con Hernán Lacunza, que es el coordinador del equipo, Luciano Laspina, hay economistas como Martín Lousteau, Martín Tetaz, López Murphy… pero también tengo relación y escucho a otros como para tener una apertura, como Carlos Melconian o Martín Redrado. Voy escuchando distintas alternativas.

Y el equipo nuestro del PRO trabaja con el radicalismo y la Coalición Cívica para tener un plan común de todos.

-En estos días más que trabajo conjunto se ha visto un tiroteo cruzado, incluidas amenazas de arreglar las cosas rompiéndole la cara a otro.

-No creo en la violencia ni en las agresiones, es totalmente lo contrario de lo que necesita el país, pero tampoco me engancho en discusiones internas. Yo sí estoy trabajando en los planes, escuchando, aprendiendo y estudiando para ver cuál fue el mejor modelo del mundo para bajar la inflación. Estuve en Israel hace dos meses, que es un muy buen ejemplo, tenía 500% de inflación, y con un plan y el liderazgo de Shimon Peres lograron bajarla.

-Hace unos días se publicó que conversás de manera frecuente con Florencio Randazzo, que junto con Emilio Monzó mantienen reuniones con dirigentes como Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey. ¿Quiénes te gustaría que estén sentados enfrente para construir un acuerdo como el israelí?

-Primero de todo, los que están de este lado, consolidar un proyecto común con todos los miembros de nuestra coalición, porque como mencionaste, con las discusiones y tensiones que hay, no es obvio eso. Hay que trabajar y mucho para eso, hoy lo estamos haciendo.

Después, hay gobernadores, intendentes… Yo no creo que sumen los extremos. Hay que dejar de lado los extremos de un lado y del otro. Las posiciones extremas, que se transforman en agresivas y violentas, en esto de que si no pensás igual que yo sos el enemigo. Hay que dejar esa actitud de lado, que ha sido la que ha gobernado la Argentina casi los últimos 80 años, durante algunos años mucho más agresivo porque entre militares y civiles hubo situaciones horribles y durísimas.

Fundadores y fundidores

Pero aún en la vuelta a la democracia, esta cosa de la agresión, de la pelea con el otro, cada Presidente nuevo empieza de vuelta, es un fundador…

-O un fundidor…

-Un fundador que muchas veces termina como un fundidor, y así estamos. Pero tenemos que cambiar, cam-biar. Esa es la clave. Hagamos algo distinto, porque si hacemos lo mismo que venimos haciendo los últimos 80 años, el resultado será el mismo: más fracaso y frustración, en un momento en el que la Argentina tiene muchas oportunidades porque el mundo, producto de una situación dura como es la guerra, necesita lo que la Argentina produce, nuestra energía, alimentos.

-¿Hay cosas buenas que haya hecho la administración Bordet y sobre las cuales se pueda seguir construyendo? ¿Cómo lo ves a Frigerio en ese sentido?

-Frigerio es un tipo muy abierto, que coincide con mi visión de que no es cuestión de tirar todo por la borda y empezar de vuelta. Pero son Frigerio y su equipo los que tienen que definir qué es lo que hay que hacer y qué temas continuar. No tengo ninguna duda de que la actitud que tiene es constructiva, si hay cosas que el equipo evalúa que estuvieron bien, las seguirán, es lo que tenemos que hacer en la Argentina.

Entre Ríos es una provincia que está como durmiendo la siesta, en un letargo, cuando el mundo explota y tenés una capacidad de producción enorme. Podría estar funcionando mucho mejor. Tenemos el equipo preparado y trabajando para eso, y en el marco de un país más federal como debiera ser la Argentina tendrán muchas más posibilidades de desarrollar la provincia.

De cuna desarrollista

-¿Cómo te definís políticamente?

-Soy del PRO y si querés ideológicamente, vengo de cuna desarrollista. Mi Viejo era muy cercano a Frondizi. Soy ahijado de Rogelio Frigerio (el abuelo del actual diputado nacional por Entre Ríos). Creo que la Argentina necesita un modelo de desarrollo para volver a crecer y desarrollarse regionalmente, para explotar, por ejemplo, toda la agroindustria que tenés en Entre Ríos, que hoy con la necesidad de alimento que hay en el mundo podría estar mucho mejor. La industria avícola, granos…

El mundo necesita los alimentos argentinos. ¡Mirá la oportunidad que tiene Entre Ríos para eso con toda la riqueza natural que tiene! Eso es el desarrollismo, la prioridad tiene que ser desarrollar la Argentina: más producción, más inversión, más trabajo. Tenemos litio en el norte, todo el centro fértil, la energía en Vaca Muerta, la industria del conocimiento, la tecnología, la robótica. Eso también podríamos estar exportando. Tenemos mucha gente capacitada, el potencial en la Argentina es enorme, en Entre Ríos es muy grande.

-¿Qué se necesita para transformar ese potencial del que se habla eternamente en realidad?

-Se necesita una nueva generación, como tuvimos la Generación del 80, y en el siglo pasado la del 83, que fue la que nos devolvió la democracia. Necesitamos que la Generación del 23 sea la que nos devuelva el crecimiento, la que siente las bases para un desarrollo durante 40 años seguidos. Llevamos 40 años de democracia, ahora necesitamos 40 años de democracia más desarrollo. Yo quiero ser parte de eso.

Ni maquillaje ni paciencia: por qué la luna de miel bajaría de 100 días a 100 horas

Horacio Rodríguez Larreta repite a lo largo de la charla que la Argentina necesita un cambio profundo, rápido, duradero e integral. “No hay lugar para el maquillaje. No hay tiempo que perder. El próximo Presidente, me toque a mi o a quien sea, no tiene más 100 días, tiene 100 horas para trazar un rumbo claro hacia dónde va”, explica.

-¿Eso implica un plan de shock?

-No, eso no quiere decir que todas las medidas se tengan que tomar el día cero. Significa que tenés que tener un rumbo muy claro y decirle a la gente: vamos para allá y lo vamos a mantener. Tiene que ser profundo, rápido y duradero en el tiempo. No sirve tener un plan exitoso durante cuatro años que cuando cambia el Gobierno vuelve todo para atrás, como marca la historia de la Argentina.

Y tiene que ser un plan integral. No hay un plan para bajar la inflación, eso no existe. Tenés un plan de desarrollo que muestra cómo la Argentina volverá a crecer, en el que hay un capítulo importante que es el plan de estabilización y baja de la inflación. Porque por más que logres la estabilización, si no hay un plan de desarrollo y la Argentina no crece, al año volvés a tener inflación.