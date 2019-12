Larroque busca conformar una "Mesa Permanente de Salud"

El objetivo de la mesa es “que tenga una continuidad en el tiempo para tratar los temas socio sanitarios de la población, tanto en el eje temático que nosotros nos planteamos como administración e incorporar las inquietudes que los demás referentes nos hayan planteado”, acotó el intendente.

La convocatoria tuvo la presencia de más de 60 asistentes “lo que hemos hecho es tomar algunas de las ideas que nos han planteado y de manera inmediata nos pusimos a trabajar en ellas, las cuestiones que surgieron en la reunión”, explicó Diego Ortolano, secretario de Salud y Desarrollo Ambiental.

Entre los concurrentes hubo profesionales odontólogos, obstetras, de seguridad e higiene, ingenieros agrónomos, médicos, bioquímicos, acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas y público en general.

Ortolano agregó “lo primero que planteamos como eje temático, es que esta gestión está abierta a escuchar la problemática y que cada uno pueda volcarla de acuerdo a su tarea. A partir de esa premisa conformar la mesa y comenzar a trabajar en los distintos ejes y en la disposición de dispositivos a largo plazo para abordar la salud no desde un punto de vista meramente biologicista, no solamente del paciente enfermo, si no desde una visión macro, psico-socio- biológica”.