Larroque completó una carga de 18 mil kilos de materiales plásticos y de polietileno

Las tareas se llevaron adelante en la misma Planta, completando un total de 18.000 kg, para llegar a destino, plantas de acopio y tratamiento de los materiales, en Gualeguaychú.

Se cargaron materiales recuperados tales como: fardos de bolsas de polietileno, strich, termo-contraíble, etc. Además de Polietilenos, que incluye polietileno adherente, termo-contraíble para envasar todo tipo de mercadería comestible, etc.

Al mismo tiempo se cargaron fardos con todo tipo de plásticos; fardos de Pet cristal, verde y aceite (botellas de gaseosas, botellas de aceite de cocina, etc.). También fardos de soplado tutti y clasificado (botellas de productos de limpieza y perfumería, etc.); tapitas plásticas (tapitas plásticas de todo tipo de envases plásticos, etc.); Fardos de bazar (fuentones, baldes, bañaderas, juguetes, etc.); Fardos de tetra brick (envase para conserva de todo tipo de comestibles, etc.) y Fardos de baldes y bidones x 20 ltrs. (baldes de pintura, bidones de productos de limpieza, etc.).