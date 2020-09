Larroque: destacaron el trabajo en conjunto y el cumplimiento de los protocolos 

La conferencia estuvo encabezada por el intendente Leonardo Hassell, acompañado por el diputado nacional Atilio Benedetti, el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano y el director del Hospital San Isidro Labrador, Mario Pedroza.

Ortolano puntualizó que “en Larroque, el día 10 de agosto se dio un caso positivo, luego de los casos que habíamos tenido en el inicio de la pandemia. Ese día, se comenzó con el trabajo de bloqueo y aislamiento preventivo de los grupos familiares y búsqueda de posibles contactos con otros positivos”.

Acotó que “hasta el día de hoy son 22 los casos afectados de Covid en Larroque, 3 ya han sido dados de alta, por lo tanto a la fecha son 19 los activos y durante este fin de semana están en condiciones de alta 3 pacientes más y el día lunes seguramente se den de alta a tres más. Es decir que entre el fin de sema y el lunes vamos a bajar en 6 el número de casos positivos activos”.

El funcionario agregó que “desde el 10 de agosto hasta la fecha se han realizado 100 hisopados, 22 positivos y tenemos 15 resultados pendientes que seguramente estarán la semana entrante lunes o martes”, aclarando que “con respecto a la salud, todos evolucionan favorablemente, solo hay dos pacientes que están internados en el Hospital Centenario, uno ya con caso confirmado de Covid y otro con espera del resultado, pero debido a la complejidad de su cuadro ha tenido que ser derivado”.

El facultativo expresó que “hoy podemos decir con felicidad y orgullo que, si bien estamos cursando estos 22 casos acumulados, a la fecha saber y entender que esto podría haber sido un brote de mucho mayor cantidad de casos y que nos llevó a tener, en algún momento desde el 10 de agosto hasta ahora, que aislar a 450 personas y no es un dato menor. Significa aproximadamente el 5% de la población de Larroque y creo que el resultado de la contención de los casos no fue más que eso, el aislamiento preventivo de los casos positivos, el aislamiento de los grupos convivientes, además el hisopado cuando aparecía algún sintomático dentro de los aislados. Hemos tenido un nivel de acatamiento del aislamiento muy alto, debido a la asistencia y contención que se ha brindado”.

Empresas

Posteriormente, Ortolano recordó a la población que se sigan tomando los recaudos que se solicitan desde marzo y también informó sobre situaciones producidas en empresas locales. “Hemos tenido casos positivos o aislados de muchas empresas con las cuales se ha podido trabajar en forma conjunta, con celeridad, incluso algunas empresas nos han en cierta medida alivianado la tarea, haciendo algunos testeos en forma privada lo cual agradecemos, porque también es importante el trabajo en conjunto y está visto que cuando se cumplen los protocolos y las medida de seguridad como los casos se frenan”.

Dio cuenta de un caso particular de una empresa, que traslada a su personal en medios de movilidad, sumando 6 personas y surge uno de ellos positivo de Covid, “ninguno del resto que viaja se ha contagiado, por el uso de tapabocas, el distanciamiento, no habían compartido bebidas ni mate”, dijo el médico, explicando también que “en otra empresa se hizo un cerco administrativo, sabiendo que es una empresa con mucho personal, que tuvo un brote en la parte administrativa, entonces se generó un cerco sanitario para que no haya un intercambio entre la zona de faena y ese sector y no ha generado ningún caso. Son pequeñas muestras dentro de lo que estamos atravesando que nos da la seguridad que cuando uno cumple con los protocolos o cuando se actúa con celeridad, determinación y en conjunto las cosas se pueden resolver de la forma menos traumática”.

Por su parte, el intendente Leonardo Hassell, informó que “el Municipio ha tomado todas las reservas y no tendríamos ningún inconveniente, para darle tranquilidad a toda la gente”, en tanto solicitó “a la comunidad, si tiene cualquier requerimiento están todas las líneas de teléfono, la página, las redes, todos los números o conmigo puede hablar”, pidiendo “un poco de comprensión en esta semana cuando que hemos tenido más de 200 personas aisladas, por una cuestión de sentido común, a todos estamos asistiendo, siguiendo cada caso. Luego de hacer el seguimiento y el recorrido hay que pasar a lo administrativo, volcarlo en una planilla, hacer el repaso de cada familia. En el caso de Diego, quien junto con Luciano Tomás, se ocupan de hacer los hisopado, personalmente y los llevan todos los días y vuelven a las 11 o 12 de la noche de Gualeguaychú, para poder entregar las muestras y tener los resultados al día”.

El intendente resaltó que “no es un dato menor que acá, en Larroque de manera conjunta se han hecho 100 hisopados, de los cuales 96 los ha realizado Diego, esto quiere decir que hemos sido uno de los primeros municipios en tener un acuerdo con Salud de la provincia, de poder hacer los hisopados desde Larroque, porque si no el procedimiento indicaba que hay que llevar el paciente a Gualeguaychú en ambulancia, con una inversión en equipamiento y logística”.