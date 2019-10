"Larroque tiene una cultura de votar, por eso siempre superamos la media provincial y nacional"

Manifestó la “excelente jornada que estamos viviendo, el clima acompaña y ya hemos visto mucha participación desde la primera hora”. Acotó que todo estuvo muy bien “el correo cumplió su deber, las mesas abrieron en tiempo y forma y se está viviendo una jornada agradable. La elección es dinámica, a esta altura de la mañana estamos en un 25% de votantes aproximadamente del total del padrón lo que hace pensar en la alta participación y una vez más, seguro estaremos superando los porcentajes obtenidos en la elecciones PASO”.

En ese sentido, Hassel remarcó: “Larroque tiene una cultura de votar siempre y eso nos ha permitido siempre estar por encima de la media provincial y nacional en cuanto a la cantidad de votantes”. Y agregó: “a la gente le gusta votar, por ejemplo muchos vecinos que no tienen la obligación de hacerlo se acercan igual a emitir su voto. Ha pasado hoy en varias ocasiones que las autoridades de seguridad y de las mesas le han tenido que llevar la urna a vecinos que no se pueden bajar del auto por cuestiones de edad para que emitan su voto. Eso muestra el espíritu la voluntad y las ganas que tiene la ciudadanía de expresarse”.

“Eso garantiza una mayor representatividad o mayor legitimidad al candidato electo. Cuanto más votantes más tranquilidad y más ratificado está quien gana”, agregó el intendente electo de Larroque.Sin inconvenientes Sobre lo que fue la campaña y la jornada de este domingo Hassel dijo que no hubo inconvenientes “es una característica de la gente y no solo hoy también lo vivimos en esta transición. Así es la vida en Larroque, una ciudad donde todos nos cruzamos con nuestros chicos en la escuela, en alguna comisión de un club o donde uno participe, es decir que por una razón u otra acá hay una convivencia particular a diferencia de lo que puede ocurrir en un gran centro poblacional”. Acoto “en las elecciones se dirimen, se llegan a los resultados, la comunidad se expresa y a partir de ahí cada cual sigue su vida, su comercio, en su profesión, trabajo o actividad y tratamos de no vivir de campaña todo el tiempo”.