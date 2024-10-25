El intendente Mauricio Davico habló en Ahora Cero Radio (104.1) y dejó varias frases resonantes acerca de la actualidad política de la ciudad.

Las 10 frases de Davico

La causa del tanque de agua

1- “El fiscal reconoce que todos los documentos públicos no condicen con la realidad, pero dice que no hubo intención. Acá nos encontramos con el certificado de la obra finalizada, y no era verdad, no estaba la obra finalizada. Una vez que está la obra terminada, se tienen que esperar 30 días por si se rompe el tanque así no pagas por reparo”.

2- “Si sos intendente y te encontrás con documento público de obras que están hechas y no lo están.... Yo no lo denuncié a Martín, no denunciamos corrupción, sino que denunciamos documentos falsos, y le dijimos al fiscal si podía investigar. Es lo lógico que tenía que hacer”.

3- “El Flaco (Domingo Carrazza) nunca me había contado lo de los audios, me enteré en los medios. El delito estaba cometido… documento público falso. El delito está cometido, pero el fiscal lo decidió archivar”.

La gestión

4- “Gastamos 500 millones de pesos en reparación de maquinaria y vehículos. Y son cosas que no se ven, muchas personas preguntan qué estamos haciendo. Después vamos a mostrar lo que era obras sanitarias y lo que es hoy. Tenemos un montón de cosas que no se ven, por ejemplo en el tema cloacas. Los caños tienen tanto sedimento que estaba por colapasar y empezamos a limpiar”.

5- “Estamos arreglando los pozos de agua, vamos a estar mejor que el año pasado”

6- “Nosotros con el ahorro y el orden, vamos a comprar 2 retroexcavadoras nuevas, dos camiones de recolección de basura. Esas cosas las vamos a hacer con orden y cuidando la plata de la gente. Ahora que venimos instalando lo de datos biométricos, nos hemos ahorrado $300 millones, con los gps que le pusimos a los vehículos”.

7- “Cuando asumimos habían $1400 millones, y $700 se debían. Estamos muy centrados en el orden y ahórrale plata a la gente con las tasas, tener una ciudad ordenada, y de a poco vamos a seguir con el resto. Nuestra prioridad es el agua, que ya vamos a estar bien este año con la seca; después las calles y las cloacas, para eso necesitamos las máquinas”.

Conflicto docente

8- “Lo que pasó es malo para el reclamo genuino de los docente, prostituyen una causa justa… cuando fue lo de centro de convenciones vi varios que no son docentes insultando a Frigerio. Lamentablemente degeneran y prostituyen una causa justa que es el reclamo de los docentes […] Yo banco a la universidad pública y banco a la auditoría”.

Su vínculo con Milei

9- “Lo que está haciendo Milei es parte del proceso, si vos estabas en déficit todo el tiempo es un circulo bastante complicado. Espero que en algún momento se coparticipen los impuestos que correspondan, para mí va a pasar eso”.

10- “Mi match con Milei me da 75%, coincido en un montón de cosas. Con el gobernador estamos muy bien, tengo un mayor nivel de coincidencia. A mi me gustaría que vayamos juntos (en las elecciones 2025), Juntos y la LLA. Rogelio en muchas cosas coincide con el presidente, hay muchas coincidencias, entonces estamos trabajando para ir juntos, y es muy probable que pase, por lo menos en la Provincia”.