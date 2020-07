Las 10 frases de Martín Roberto Piaggio sobre el repunte de casos

*"Estamos en un momento donde la situación cambió pero que está dentro de lo esperable. Venimos hace mucho tiempo preparándonos como comunidad y como sistema de salud.. Esto nos mantuvo muy ocupados todo este tiempo pudiendo generar mejores condiciones para enfrentar esta enfermedad desconocido y que tanto ha afectado todos los rincones del planeta".

*"En Argentina estamos con un promedio de 3500 contagios diarios y eso hace que aumenten nuestros casos,sobre todo por la cercanía que tenemos con AMBA. Nuestra ubicación hace que tengamos un mayor riesgo. Hoy tenemos 66 casos en la ciudad".

*"Las medidas que tomó Argentina lograron que la curva se achate durante mucho tiempo. Esto viene para largo y la vacuna más efectiva fue quedarnos en casa; debemos seguir profundizando nuestros hábitos de higiene, a la espera de la vacuna".

*"Todo lo que se hizo fue para robustecer el sistema de salud; ahora el desafío es que esto se cobre la menor cantidad de vidas posibles y para eso nosotros tenemos que tener la mejor capacidad de respuesta. Nosotros vamos a transitar esto, llevando una vida lo más normal posible pero con nuevos hábitos de higiene y de comportamiento para cuidarnos y cuidar al resto".

*"Hay muchas variables a considerar: la capacidad de respuesta del sistema sanitario; el estado de situación epidemiológica y si estamos pudiendo abordar esa situación. Ahora pasamos a tener el doble de casos de golpe".

*"Tenemos como promedio unas 200 personas aisladas, pero a eso le sumamos unos 300 de contacto estrecho que están en seguimiento. También tenemos a 82 personas más internadas en sus domicilios o en el hotel".

*"En caso de detectar circulación comunitaria es más difícil, pero siempre hay que evaluar que el sistema de salud pueda dar respuesta. Hay que manejar esto como un grifo, abriendo y cerrando actividades; no necesariamente volviendo a la fase 1; puede que estemos oscilando para equilibrar la mayor cantidad de actividades, transitar la enfermedad de manera organizada y que nuestro sistema no desborde".

"Nosotros tenemos contagio por conglomerado en distintos lugares. Hay una diferencia con el contagio comunitario. La diferencia es cuando no se encuentra el caso índice; es decir cuando no encontramos el contacto estrecho o no detectar un viaje a un punto crítico. Todo esto está en un escenario esperable porque ha pasado en todas las partes del mundo. La única solución que nos sacaría de esta situación, sería la vacuna".

"Tenemos personal de salud afectado. Hemos extremado al máximo las medidas para prevenir. Hay muchos que han sido aislados de manera preventiva para evitar más riesgos".

*"Falta tiempo para terminar con la fase de investigación de la vacuna. Hasta tanto no tengamos esta vacuna tenemos que implementar las conductas de bioseguridad".

