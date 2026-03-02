El presidente Javier Milei encabezó este domingo la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso, donde presentó nuevas iniciativas legislativas y realizó un balance de la gestión. El discurso duro poco más de una hora.

En su exposición, el mandatario se refirió a la situación política y económica del país y detalló los proyectos que el Poder Ejecutivo buscará impulsar durante el año parlamentario.

LAS FRASES MÁS IMPORTANTES DEL PRESIDENTE

-“Hace dos años estábamos atrapados sin salida, resignados a repetir los mismos errores por la codicia de los políticos de siempre, que han fracasado. Hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza, sabemos que hay un camino y es posible tomarlo”

-“Sabemos que podemos hacer grande a la Argentina nuevamente”

-“Aprobamos la Ley de Modernización Fiscal, barriendo con una ley de 50 años que dejó a la mitad de los trabajadores en la informalidad. Permitirá que el mercado de trabajo esté en línea con una economía que está sufriendo la mayor transformación de la historia”

-“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina”

-“Estábamos aislados del resto del mundo, por eso nuestra economía era frágil. El Estado perseguía a los que querían comprar dólares, que hoy se compran libremente”

-“Robar está mal, pero robarle el pan a los vulnerables para amasar poder excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”

-“A través del RIGI hemos aprobado proyectos por 25 mil millones de dólares y analizamos otros por 45 mil millones de dólares. Estarán en 11 provincias y demandarán más de 60 mil empleos directos e indirectos. Estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo”

-“Hicimos todo sin enviar la economía a la recesión, sino que devolviéndola al sendero del crecimiento. Hace dos años que la economía crece, estamos saliendo del pozo”.

-“El gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país. Esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino que para defendernos del embate desestabilizador”

-“Tenemos el congreso más reformista de la historia. Quiero agradecer a diputados y senadores”

-“Estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero para crecer hay requisitos. Primero, condiciones macroeconómicas. Para ello seguiremos defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para bajar el riesgo país y la inflación”

-“Hay tres pilares para el crecimiento: la desregulación, el capital humano y la apertura comercial”

-“No he tenido reparo en tildar de ladrones a algunos empresarios. El hecho de que sea legal robar no lo hace lícito. Si atenta contra el derecho natural, estamos ante un marco ilegítimo. ¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan empresarios corruptos? Para este gobierno la respuesta es ‘no'”

-“Se habla de apertura indiscriminada, cuando Argentina es el país más cerrado para su nivel de PBI”

-“Cuando uno abre la economía, ingresan bienes de mejor calidad a mejor precio. Si la empresa local, quiebra y despide. Pero el consumidor ahorra dinero, que usará para comprar otros bienes de otro sector”

-“La política debe estar al servicio de la sociedad. Debemos reformar el sistema electoral y cómo se financian los partidos”

-“Entramos en una era de grandes naciones, que se dividirá entre libres y sometidas”

-“Tenemos la fuerza para cambiar nuestro país de forma definitiva, con apoyo del pueblo. A su vez, tenemos un adversario deshonesto”

-“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 reformas estructurales, cada mes se presentará uno distinto en el Congreso. Rediseñaremos la estructura institucional de la nueva Argentina”.

-“Nuestra ambición reformista no busca acumular poder, nunca será un ‘vamos por todo’. La receta que precisa la Argentina es la reducción del tamaño del Estado”

-“La verdadera batalla es filosófica y cultural, para dejar de ser una nación inmadura y planificar reglas para el presente y el futuro”

-“Este es el año de la grandeza”