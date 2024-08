La ex Primera dama Fabiola Yáñez denunció por violencia de género a su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández. Lo hizo 2 días después de que salieran a la luz chats privados entre ella y María Cantero, secretaria privada del ex mandatario, que revelaban presuntos hechos de violencia.

Fernández publicó un comunicado en el que negó los hechos denunciados, pero aclaró que no hará declaraciones y que aportará las pruebas a la Justicia.

Por su parte, el Gobierno nacional aseguró que colaborará con la Justicia en la causa. “Vamos a aportar todo lo que la Justicia nos pida; lamentamos cualquier hecho de violencia si es que así se determina”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

1) ¿Cómo se originó este expediente?



En el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini tramita un expediente en el que está imputado Alberto Fernández. Durante su presidencia, dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación.

La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del ex mandatario, María Cantero.

El celular de Cantero fue secuestrado y peritado por la Justicia durante la investigación. De allí se extrajeron conversaciones e imágenes enviadas por Yáñez que daban cuenta de presuntas lesiones en un contexto de violencia de género. Ercolini notificó a la defensa de Yáñez sobre estos diálogos, pero el 1º de julio archivó la causa porque Yáñez manifestó que no deseaba hacer la denuncia, un paso necesario para el inicio de la acción penal en este tipo de delitos.

Sin embargo, esta semana, 2 días después de que estos chats fueron publicados por el diario Clarín, Yáñez contactó al juzgado para presentar su denuncia.



2) ¿Qué se sabe sobre la declaración de Fabiola Yánez?



Hasta el momento, no se hizo público el contenido completo de su declaración ni las pruebas aportadas, pero hay algunos elementos que se desprenden del fallo dictado por Ercolini en el que se dictaron medidas cautelares.

Según esta resolución, Yáñez expresó que en la audiencia anterior se le había solicitado que no inste la acción penal en contra de Fernández. Además, manifestó estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico” y acoso telefónico, de manera diaria, por parte del ex presidente, que la amedrentaba psicologicamente mediante mensajes telefónicos, según la denunciante.

También, advirtió que la custodia policial que se le había asignado era una “persona de confianza” de Fernández y solicitó al juzgado que dicte medidas de protección en su favor.



3) ¿Qué medidas tomó la Justicia ante la declaración de Fabiola Yáñez?



Ercolini impuso a Fernández la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a 500 metros de Yáñez, que actualmente vive en Madrid, España, y la prohibición de contacto por cualquier vía, ya sea física, telefónica, por correo electrónico, mensajería o por terceras personas.

Además, ordenó la prohibición de salida de país del ex presidente y le impuso que “cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital”. Y le requirió la “promesa” de someterse al procedimiento judicial y no obstaculizar la investigación. También solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que arbitre los medios necesarios para reforzar la custodia de Yánez.

Ercolini, además, delegó la investigación en el fiscal federal de la causa, Carlos Rívolo.



4) ¿Qué delitos se mencionan y qué penas tienen?



De acuerdo con el fallo de Ercolini, la carátula es por averiguación de delito y en la resolución no se dan detalles formales sobre los delitos imputados a Fernández. La única mención a un posible delito es al referirse a la aparición de chats e imágenes en el celular de Cantero. “En ellos surgieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género”.

El delito de lesiones leves, tipificado en el artículo 89 del Código Penal, tiene una pena de un mes a un año de prisión. Pero cuando concurre el agravante de ser cometido en un contexto de violencia de género, como indica la resolución de Ercolini, la pena va de 6 meses a 2 años de prisión, según el Código.

Por el momento, la causa tramita en la Justicia federal, en el juzgado de Ercolini. Si el expediente queda encuadrado en el delito de lesiones leves, la causa podría pasar a la Justicia ordinaria, por no tratarse de un delito federal.



5) ¿Qué respondió Alberto Fernández tras conocerse la denuncia?



El ex presidente publicó un comunicado en su cuenta de X en el que negó las acusaciones: “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”.

Por la misma vía, aclaró: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.



Fuente: Chequeado