El presidente Javier Milei fue entrevistado por Luis Majul en La Cornisa (LN+), donde justificó la elección de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y desmintió que el funcionario tenga vínculos con la AFA. Además, se refirió a los cruces con la oposición en la Asamblea Legislativa, habló sobre la liberación de Nahuel Gallo, negó la posibilidad de un atentado iraní y aseguró que su intención es retirarse de la política en 2031.

Por otro lado, ponderó las reformas sancionadas en el Congreso en Extraordinarias, criticó a los empresarios “prebendarios”, se diferenció de Mauricio Macri en cuanto a sus modales y las agallas para gobernar, y habló sobre cómo evolucionará la economía en 2026.

Las 80 definiciones de Milei en LN+

“Le dí una domada a los ‘kukas’ en el Congreso”.

“[Los kirchneristas] no son adversarios, son enemigos, porque son personas capaces de destruir la economía y arruinar a todos los argentinos con tal de tener el poder”.

“No estuvo planificada mi reacción en el Congreso”.

“Estas personas son enemigos políticos”.

“Los ‘kukas’ quieren destruir la economía”.

“Fue una respuesta a las agresiones que yo tenía por parte de cerca de 100 cavernícolas. No solo son ignorantes, sino que son maleducados y violentos”.

“Yo no empecé con las agresiones”.

“[Macri] tenía el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto (...). Yo tengo un perfil más gladiador”.

“A Macri se lo llevaron puesto”.

“Yo tengo un perfil más gladiador”.

“No estoy dispuesto a que me lleven puesto”.

“Al kirchnerismo no le regalo un milímetro”.

“Me parece triste estar discutiendo las formas”.

“A mí no me van a venir a correr, yo me paro de mano y los enfrento. No me voy a dejar pisotear por los que arruinaron la Argentina, delincuentes y asesinos”.

“Creo en la independencia de la Justicia”.

“Si los señores Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con toda la fuerza de la ley, como corresponde”.

“Mahiques es una persona con mucha experiencia”.

“[A Mahiques] lo acusan falsamente de tener vínculos con la AFA. Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema, conoce la dinámica del sector judicial. Necesito un ministro que resuelva problemas, no que venga a aprender”.

“Yo no confronto por motivos electorales”.

“Mi contrincante es la realidad, mi gestión”.

“Hubo un intento de golpe”.

“Hubo un ataque contra el peso”.

“Algunos empresarios quieren un precio deprimido para bajar el salario”.

“El riesgo país proyectado al 2027 está en 200 puntos”.

“Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”.

“Madanes Quintanilla apretaba gobiernos”.

“Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Comparto su dolor. Yo he estado desempleado y sé el sufrimiento que es”.

“Yo no pienso en términos populistas”.

“Se van a crear nuevos trabajos en otros sectores de la economía”.

“El empresario no puede comprar favores sin un político corrupto”.

“Madanes y Paolo Rocca siempre operaron en contra de este gobierno”.

“Techint se pagó la tonelada de tubo de acero 4 mil dólares cuando vale 1.400”.

“El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”.

“Hubo actitudes francamente golpistas de determinados gobernadores del kirchnerismo”.

“Se está reprocesando la caída de la demanda de dinero”.

“Pasado el primer trimestre la inflación va a volver a caer”.

“Bajamos la pobreza en más de 27 puntos, por lo que sacamos más de 12 millones de personas de la pobreza”.

“En 2031 me voy a vivir a un campo. No me ven más. Me voy a vivir con mis hijitos”.

“En junio/agosto la inflación va a empezar con cero”.

“Hay que reconstruir el capital del trabajo para poder crecer”.

“Argentina es el país más cerrado del mundo”.

“Hay gente que está pataleando para cazar en el zoológico”.

“Ojalá los empresarios me hicieran los argumentos en la cara”.

“Techint quería que besáramos el anillo”.

“A mí no me van a venir a correr con la libertad económica”.

“Me parece una tontería que digan que gobierna Karina”.

“Los que piensan en otro rumbo no son parte del gobierno”.

“Es natural que existan diferencias”.

“Un equipo puede tener distintas visiones”.

“Es falso que quiera modificar la Constitución”.

“Tengo un respeto enorme por la institucionalidad”.

“La reelección es algo que va a surgir si hago las cosas bien”.

“Tampoco quiero reelección indefinida”.

“Me parece doloroso el motivo por el que se alejó Libarona”.

“Me hago controles médicos cada 6 meses”.

“Si no puedo tener un sucesor, fracasé”.

“Es falso, no quiero la renuncia de Villarruel, respeto las instituciones”.

“Lo importante es que Nahuel Gallo volvió a la Argentina”.

“Fue posible gracias a que Trump liberó a Venezuela de Maduro”.

“Quien lo haya traído es un elemento de orden 5 millones”.

“Si tenían el contacto para traerlo ¿por qué no lo trajeron antes?”.

“No hubo un solo foro en el que no reclamé por Nahuel Gallo”.

“Apoyo totalmente la posición de EE.UU. e Israel”.

“Irán está desarrollando armas nucleares”.

“Es falso que la Argentina esté en riesgo”.

“Kicillof propone el rumbo que llevaba con el kirchnerismo”.

“El modelo de Kicillof es Venezuela, Cuba”.

“Kicillof se parece a Corea del Norte”.

“Tuve un debate con Grabois y se comió el baile de su vida”.

“Tienen a su líder presa por la causa Vialidad”.

“Vino gente del PRO y me dio las gracias”.

“Tengo convicción, coraje y agallas”.

“Hay que resolver la cantidad de vacantes en la Justicia. Con aquellas que requieren una mayoría simple podemos avanzar sin problemas y se va a intentar encontrar a los mejores”.

“No es pecado negociar si se hace en función de avanzar hacia el objetivo que es ganar mayor libertad y que el Poder Judicial funcione mejor”.

“El círculo rojo es de piedra ya, de tan viejo que es”.

“La inflación se está acomodando (...) va a volver al sendero de la baja”.

“Los ‘empresaurios’ claramente hicieron un hostigamiento total contra el Gobierno”.

“Si este Gobierno sigue, la economía va a crecer a tasas del 8%”.

“La oposición nunca explicó por qué lo mataron a Nisman”.