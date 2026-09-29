Los activos financieros de Argentina cotizaron con debilidad este lunes, con caída de precios para acciones y bonos y un incremento del del riesgo país, debido a la retracción inversora ante flojos datos de la macroeconomía.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negociaron con una caída promedio de 0,6%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con similares emisiones emergentes, subió 19 unidades para Argentina, en los 628 puntos básicos, luego de anotar 642 puntos al mediodía, un máximo desde el 2 de diciembre del año pasado.

Por su parte, la Bolsa de Buenos Aires cedió el 3,3% en pesos en el índice líder S&P Merval, en los 2.798.925 puntos, un piso desde el 20 de mayo. El panel de acciones líderes hilvanó su séptima caída consecutiva, período en el cual anotó una pérdida promedio de 8,6 por ciento.

“El resultado de la licitación fue esperable. Las curvas en pesos vienen sufriendo hace dos semanas por el entorno internacional adverso, si bien han resistido más que los globales. Hoy fue un día particularmente malo para toda la deuda argentina y haber completado el rollover pagando un premio razonable parece un buen resultado. El rollover total también asegura que se mantendrán los niveles actuales de liquidez, que han permitido que las tasas de muy corto plazo se mantuviesen en niveles estables y relativamente bajos, aunque no se llegaron a trasladar a plazos más largos”, reportaron los expertos de Puente.

El Gobierno viene de reportar una fuerte caída en el consumo y un aumento en los niveles de la pobreza, lo que alienta temores de una recesión a un año de cruciales elecciones presidenciales.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de deuda de corto plazo adjudicó un total de $8,62 billones, frente a ofertas por un total de $9,77 billones. Esto significó un rollover de 100,08% sobre los vencimientos del día de la fecha. Como sucedió en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no puso a disposición papeles con vencimiento en el próximo mandato presidencial, desde diciembre del 2027 en adelante.

En el exterior, los precios del petróleo crudo operan con alzas que se fueron moderando con el correr de la sesión. El barril de Brent del Mar del Norte ganó 1,3%, a USD 105,70, mientras que los principales indicadores de Wall Street cedieron entre 0,7 y 0,9 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, encabezadas por Central Puerto con un 8,3%, Telecom (-7,1%) y Cresud (-6,3%).

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, explicó que “las bolsas de Nueva York iniciaron una semana clave en materia de datos económicos con pérdidas en sus principales índices. El mercado se vio castigado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que volvieron a tocar máximos de varios años, la firmeza en los precios del petróleo por la falta de un acuerdo diplomático definitivo en el Golfo Pérsico y un freno momentáneo en el sector de la Inteligencia Artificial debido a la pausa en el entrenamiento de nuevos modelos por parte de OpenAI”.

“La dinámica de la economía real en Argentina viene siendo mala, reflejado en datos de EMAE y empleo. Muchos sectores de actividad no sólo no han recuperado sino que algunos siguen cayendo. No hay una relación directa entre EMAE y riesgo país, pero si el nivel de actividad esta deteriorado disminuyen las probabilidades de reelección de Milei, y cualquier alternativa es considerada por el mercado como más riesgosa, lo que le resta atractivo a la deuda soberana”, afirmó Joaquin Aranguiz, economista de Fundación Libertad.

“La Bolsa pareciera que no valoriza los éxitos, cuando con el ajuste se están acomodando los tantos y acuñando el destino y el futuro al que hoy quizás no se le da importancia, cuando el tema es otro, el temor a que no regresen los que por decenas de años gobernaron la decadencia. Cuando los buenos callan, la contra con barullo y líos instalan el malhumor en la población”, comentó Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

Baja marginal para el dólar

El mercado de cambios operó otra vez con buen volumen este lunes, por USD 679,5 millones en el segmento de contado, con un dólar mayorista que finalizó ofrecido con baja de un peso, a 1.524,50 pesos.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, señaló que la divisa “desde el comienzo se mostró demandada, llegando a marcar un máximo de $1.531. A partir de allí comenzó a aparecer algo de oferta que logró contener la presión compradora”.

El BCRA fijó un techo de $1.916,74 para el esquema de bandas cambiarias. Así, el dólar mayorista quedó a 392,24 pesos o 25,7% de ese límite para la flotación administrada.

En lo que va de septiembre, el tipo de cambio oficial conserva un ascenso de 16 pesos o 1,1%, que se prevé será inferior a la inflación del corriente mes, según estimaciones privadas. En 2026 el dólar sube 69,50 pesos o 4,8 por ciento.

“De mantenerse la presión compradora por cobertura ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento e incertidumbre sobre la recaudación fiscal, el tipo de cambio buscará poner a prueba las resistencias técnicas ubicadas en la zona de los 1.535 a 1.550 pesos”, estimó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

El dólar al público terminó sin variantes, ofrecido a $1.545 para la venta en el Banco Nación, aún en un máximo nominal, luego de haberse ofrecido a $1.550 durante la mayor parte de la operatoria. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.550,12 para la venta y $1.495,19 para la compra.

El dólar blue ganó cinco pesos, a $1.565, y quedó a cinco pesos de distancia de su récord del 28 de julio.

En el mercado de dólar futuro la mayoría de los contratos operó en baja -hubo subas marginales en las posturas de marzo de 2027 en adelante-, otra vez con importante monto operado en pesos, equivalente a USD 2.1034 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos más negociados fueron aquellos de vencimiento más próximo, para fin de septiembre (subió cinco pesos o 0,3%, a $1.526) y para el cierre de octubre (ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.551,50).

El Banco Central compró USD 11 millones en el mercado, el 1,6% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 449 millones, a USD 47.796 millones, el stock más bajo desde el 31 de julio. Incidió en el resultado el desplome de 4% en la cotización del oro, a USD 4.149 la onza -la baja de cotizaciones implicó una caída por más de USD 200 millones-. Además se efectuaron pagos al BID y al Club de París por unos 70 millones de dólares.