Los mercados festejan el sorpresivo y contundente triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo más de 40 puntos a nivel nacional y fortaleció su tropa en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Los activos argentinos se disparan esta madrugada luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas. Los ADRs suben hasta más de 30%, mientras que los bonos escalan hasta 17%. Estos movimientos anticipan una rueda de euforia en los mercados.

En el premarket, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta el 36% y el dólar cripto, que marca la tendencia de lo que pasará con el tipo de cambio este lunes, baja 7% respecto del precio que tenía el domingo por la mañana.

Cuando abra el mercado se sabrá con mayor precisión el impacto sobre el dólar oficial, los financieros (MEP y CCL), las acciones, los bonos y el riesgo país.