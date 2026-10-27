Los activos financieros de Brasil experimentan una leve mejora este martes, en la segunda sesión operativa después del balotaje que consagró la reelección de Lula da Silva.

Esta mañana, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo gana un 0,7%, a 177.828 puntos. En Wall Street las acciones más representativas de Brasil exhibían alzas, como Petrobras (+0,1%), Banco Itaú (+2,7%), Nu Holding (+2,8%) y Bradesco (+2,6%). La minera Vale, una de las menos perjudicadas durante el colapso bursátil del lunes, cede 0,4 por ciento.

Los bonos soberanos de Brasil mejoran un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cede tres unidades, a 180 puntos básicos.

Por otra parte, el dólar en Brasil descuenta un 0,7%, en los 5,34 reales por unidad. La divisa de EEUU cerró el lunes 5,41 reales, con una ganancia de 9% en el día, luego de alcanzar más temprano los 5,60 reales, su precio más alto desde enero de 2025.

Félix Marenco, asesor financiero de Cocos, subrayó que el lunes “Brasil tuvo uno de sus peores días en sus mercados financieros. Cayó tan fuerte que tuvieron que frenar todas las operaciones durante 30 minutos en algunos activos, dólar por ejemplo. Al cierre de mercado, el EWZ, el fondo que replica a las acciones más grandes de Brasil, cayó 20%”. Añadió que “Todo indica que los próximos días van a seguir con mucha volatilidad”, dinámica que también se va a reflejar en las cotizaciones de los Cedear (Certificado de Depósito Argentino) respaldados en las acciones bresileñas que son negociados en la plaza doméstica.

En dicho contexto, Citigroup y BCA Research rebajaron la calificación de los activos brasileños tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, argumentando que el perfil de riesgo-rentabilidad de las acciones, los bonos y la moneda se ha deteriorado, a medida que los inversores revalúan las perspectivas de disciplina fiscal y reformas estructurales bajo el nuevo Gobierno.

El real brasileño llegó a descontar el lunes toda su apreciación a lo largo de 2026

Estas previsiones reflejan un cambio más amplio en la confianza de los inversores, y los analistas advierten que una política fiscal más laxa, una dinámica de deuda pública más débil y un avance más lento en las reformas destinadas a impulsar el crecimiento podrían lastrar los mercados brasileños, a pesar de las limitaciones que impone un Congreso más conservador.

El Citi cerró el lunes sus posiciones alcistas en Brasil tras la victoria electoral de Lula, poniendo fin a su recomendación de “sobreponderar” la renta variable y a su posición larga en el real brasileño. “Aunque es muy posible que los precios caigan por debajo de los niveles justos, el mercado llevaba tiempo en posición larga, lo que hace plausible un exceso de corrección. Dado el resultado de las elecciones, cerramos nuestra exposición al riesgo de Brasil”, afirmó Citi.

Los activos brasileños se desplomaron el lunes: el real brasileño cayó más de un 11% frente al dólar estadounidense y el índice bursátil de referencia Bovespa se hundió un 13,9%, registrando su mayor caída en un solo día desde marzo de 2020. Los inversores esperan que se reviertan las recientes apuestas por un cambio de gobierno.

Los operadores anticipan para los próximos días un período de volatilidad para los activos brasileños

BCA Research rebajó el lunes la calificación de Brasil en relación con los mercados emergentes, afirmando que la victoria de Lula “pone fin a la perspectiva de un gobierno ortodoxo que aporte mejoras estructurales a las cuentas fiscales y al crecimiento potencial de Brasil”.

BCA rebajó la calificación de la renta variable brasileña de “neutral” a “infraponderada”, alegando el aumento de los riesgos de impago, unas perspectivas de crecimiento más débiles y las presiones inflacionarias derivadas de una moneda más débil.

La firma también rebajó la calificación de los bonos brasileños en moneda local y del crédito soberano de “sobreponderar” a “infraponderar”, advirtiendo del deterioro de la dinámica de la deuda.