Fotos: Joaco García

La revisión de los roles de la mujer también está llegando al Carnaval del País. Aunque todavía siguen imponiéndose ideas propias del siglo pasado, como la elección de una “reina” (sin “rey”), que debe ser estéticamente hermosa y más o menos correcta intelectualmente para tener alguna chance de ganar la competencia, lo cierto es que algunas cosas han empezado a cambiar.

El ejemplo a mano es el de Las Audaces. La batucada conformada íntegramente por mujeres será la representante oficial de Kamarr en la edición 2022 del espectáculo artístico/turístico más importante de Gualeguaychú. Será la primera vez que una de las cinco comparsas no contará varones en su batucada, un mensaje contundente entre quienes demandan cambios en la tradicional fiesta, ya que ese espacio, el de la batucada, históricamente fue un “lugar de hombres”.

Hasta hace algunos pocos años, la única mujer que era parte de la batucada era la pasista. Hoy, los cambios que se están dando en muchos ámbitos de nuestra sociedad empujan a repensar, también en el carnaval, los roles y las maneras de ocuparlos que se habilitan a las mujeres.

“La batuquera deja un montón de cosas para poder estar, si bien hoy el rol es más compartido, dejamos los chicos, el trabajo, la familia y otras cosas para poder ser parte de la batucada”, dice María Celeste Piaggio, creadora y directora de La Audaces.

Si bien el grupo más consolidado es de 25 mujeres, actualmente son más de 40 las integrantes de la batucada. Para esta nota fueron trece de ellas las que se dieron cita, primero en la pasarela del corsódromo, donde aprovecharon para ensayar algunos cortes característicos, y después en el Museo del Carnaval, donde las que le pusieron la voz fueron la propia directora y Grey Girad, una de las cuatro integrantes de aquella primera formación, hace 20 años atrás.

“Al principio era sólo juntaros a tocar, a aprender percusión y a compartir charlas y mates. Después, cada vez que íbamos a algún evento generábamos sorpresa en la gente y empezamos a tener cada vez más contrataciones en fiestas y cumpleaños. Siempre era una sorpresa la batucada conformada por mujeres”, cuenta Celeste.

“Mi idea fue que siguiéramos siendo sólo mujeres -continúa- y así se fue agrandando el grupo. No es nada contra los hombres, siempre compartimos la batucada de manera mixta, con grupos de amigos, con familiares, pero la impronta nos las da ser todas mujeres y eso se fue manteniendo y consolidando en el tiempo, cada vez con más fuerzas; transmitiendo ese empuje, esas ganas de animarse al desafío y demostrar que también lo podemos hacer bien y estar a la altura”.

Aquel grupito de adolescentes percusionistas del barrio del puerto tuvo su debut en los Corsos Populares Matecito de 2001, en la edición que se llevó a cabo justamente en esa zona de la ciudad, sobre la calle Alem. Ese fue el bautismo oficial, digamos. “Cuando empezamos a participar en el corso barrial tuvimos que pensar un nombre para poder hacerlo, fue toda una semana pensando cómo nos poníamos, entonces en un momento salió las audaces, porque realmente nos considerábamos unas audaces”, cuenta Grey a la cámara, mientras el resto, detrás, sigue en silencio sus palabras.

La diversidad de edades es una de las características distintivas de Las Audaces, ya que conviven adolescentes con mujeres que cruzaron la barrera de los cincuenta y “en el medio hay de todo”. Otra es que la gran mayoría son docentes en ejercicio o estudiantes, aunque esto fue “pura casualidad”, según dicen. Pero, cuando se les pregunta por la característica que más las define, no lo dudan: “el empuje”, dice una. Y la otra agrega: “el empuje, la lucha y la alegría”.

“Son valores que también trasmitimos más allá de la enseñanza de tocar el tambor o compartir un mate. Somos compañeras, nos ayudamos entre todas y tratamos de tener paciencia con la otra. Además de ser una batucada, somos una familia”, sentencian.

“Querer es poder”

Si bien Las Audaces dicen no haberse sentido excluidas por mostrar algo diferente a las batucadas tradicionales, sí han tenido que lidiar durante mucho tiempo con los miedos de quienes se iban integrando al grupo.

“Por ahí, la que llegaba a la batucada lo hacía con el miedo a no poder tocar o no hacerlo bien. Y lo que tratamos de transmitir con las chicas es que cualquiera puede aprender y sumarse, a algunas les cuesta más y a otras menos, como todo”, dice Celeste. Y marca la diferencia con el batuquero varón, que “muchas veces se integra a una formación ya con conocimientos, a diferencia de la mujer, nosotras casi siempre comenzamos de cero y todo ese trabajo cuesta muchísimo más. Por eso nos acompañamos entre todas, hay todo un trabajo importantísimo por detrás, que es lo que no se ve”.

Ese trabajo lo sostienen durante todo el año, religiosamente, y una vez por semana hay ensayo. “La mayoría somos docentes -dice Grey-, entonces durante la semana se nos complica ensayar, por eso lo hacemos los sábados. Si podemos, por ahí, entre semana metemos otro, pero el ensayo seguro es el del sábado, seamos quince, diez o cuatro”.

“Siempre hemos motivado a estudiar, las que comienzan desde chicas saben que tienen que andar bien en la escuela para poder venir a ensayar el sábado. Hemos inculcado esos valores, el estudio, el trabajo y el poder realizarse como persona”, refuerza la directora y líder de la batucada.

Por último, sobre la novedad que convocó esta nota, Celeste remarca que “es un orgullo” y cuenta cómo se dio. “Me convocaron desde Kamarr y Adrián Butteri, el director que estaba en ese momento, me contó la idea junto a la subcomisión de la comparsa, lo pensamos y dijimos que sí; al tiempo cambió la dirección, pero el proyecto quedó firme y le dimos para adelante. Cumplir 20 años como grupo y que las raíces sigan firmes es algo que nos da mucha alegría, seguir juntas es lo principal. Esta novedad es maravillosa, un desafío importantísimo al que esperamos responder de la mejor manera”.

“Querer es poder”, afirma Grey. Y agrega: “si uno quiere lograr algo hay que intentarlo, nunca dejes que te digan que no podés, todos podemos llegar a ser algo, sea una u otra cosa. Por eso, llegar a donde estamos llegando, después de 20 años, nos llena de orgullo y se nos infla el pecho por vivir este momento con el que tanto hemos soñado”.