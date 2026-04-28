Las cuatro Bibliotecas Populares de Gualeguaychú viajarán en los próximos días a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para actualizar con los fondos de Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) su stock de ejemplares.

Se trata de un monto anual que reciben las guardianas públicas de los libros para renovar su inventario literario, de forma tal, que sus lectores puedan acceder a las últimas novedades.

Las Bibliotecas Populares son casi los únicos espacios gratuitos que quedan: las personas que quieren o necesiten consultar un libro lo pueden hacer sin costo, lo mismo acceder a internet sin cargo. No obstante, aquellos que quieran llevarse el libro a su casa, debe hacerse socios por un valor aproximado de $3.000 por mes.

Además, Gualeguaychú no sólo estará presente con sus bibliotecas, sino que las editoriales locales Canto Rodado, Palo Santo, Rodolfo García Editora, y Oyé Ndén se encuentran en el stand de la Editorial Entre Ríos en el pabellón Ocre.

En nuestra ciudad la Feria del Libro tendrá lugar el 24, 25 y 26 de julio, según indicó el subsecretario de Cultura Luis Castillo.