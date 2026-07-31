Las Bibliotecas Populares de Entre Ríos emitieron un comunicado en el que reclamaron públicamente el pago del subsidio provincial que les corresponde percibir de acuerdo a la Ley Provincial N°8092 y su modificatoria N°9094.

En el petitorio, remarcaron los artículos que garantizan el financiamiento, como el N°4 en el que se detalla que “las instituciones acogidas al régimen de la presente ley gozarán de los siguientes beneficios: Subsidio mensual con destino a sufragar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico. El mismo equivaldrá al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado perteneciente al Consejo General de Educación de la Provincia”.

En sintonía, el artículo 22 establece que “el poder Ejecutivo en oportunidad de confeccionar el Proyecto presupuesto General de Gastos incluirá los fondos necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente ley”. Además, en las modificatorias introducidas en 1997, se agregó que “la Dirección de Presupuesto realizará las transformaciones presupuestarias que permitan a las Bibliotecas Populares debidamente reconocidas, mensualmente los importes que le corresponden”.

En Gualeguaychú, ninguna de las Bibliotecas Populares (Sarmiento, Olegario V. Andrade, López Jordán, y Rodolfo García) recibieron los subsidios provinciales correspondientes al 2026. Mientras tanto, sostienen su funcionamiento con la ayuda de los socios, actividades extras que realizan, aporte Municipal y Nacional.

Es importante mencionar que la ley que cobija a las Bibliotecas Populares de Entre Ríos no fue reglamentada durante ningún gobierno, lo que genera informalidad en su aplicación, no sólo en términos de atraso, sino en el monto de la erogación, que siempre es menor al establecido en la ley.