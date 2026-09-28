El community manager de Boca Juniors desató una catarata de reacciones en las redes sociales tras la remontada épica del equipo ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina, con una serie de publicaciones que apuntaron directamente a dos futbolistas de la Academia y también a su presidente. El encuentro, disputado en el estadio Gigante de Arroyito, terminó 3-2 a favor del Xeneize, que revirtió una desventaja de dos goles gracias a un triplete de Enner Valencia.

La primera de las postales que llamó la atención fue la titulada “MÍSTICA PURA”, publicada a las 20:21 del domingo y que acumuló 123.600 visualizaciones. La imagen mostraba a Marcos Rojo disputando la pelota junto a jugadores de Racing, con Leandro Paredes y el delantero ecuatoriano como protagonistas de la escena.

“Mística pura” fue la frase que utilizó una hincha de Racing en el pasado para celebrar de esta manera un triunfo ante Boca Juniors. Desde entonces, cada vez que se cruzan y el encuentro termina con victoria xeneize, el video cobra protagonismo. Esta vez fue el CM el que no quiso dejarlo pasar.

Este posteo del Xeneize contó más tarde con otro video titulado “cerralo”, que reunía los tres goles de cabeza de Valencia con Rojo intentando la marca sin éxito en cada una de las jugadas. De fondo, se escuchaba un fragmento de la canción de la banda de rock argentina Guasones, con la frase “ese viejo toro rojo, no quiere llegar”. Esta canción “Toro rojo” fue interpretada por los usuarios como una clara burla hacia el exdefensor de Boca Juniors y confeso hincha del Xeneize.

Otra publicación, titulada “Una maravilla”, se subió a las 20:44 y sumó 120.800 reproducciones. La imagen correspondía al jugador de Boca Juniors Enner Valencia celebrando con el torso descubierto, en una postal que remite de forma directa al apodo del delantero de Racing Adrián “Maravilla” Martínez, autor del segundo gol de la Academia en el minuto 47 de volea, tras una serie de rebotes dentro del área.